Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 18-20°.
Волинська область
Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями значний дощ, гроза.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 18-20°.
Волинська область
Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями значний дощ, гроза.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.
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