Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-16°, вдень 18-20°.

Волинська область

Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями значний дощ, гроза.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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