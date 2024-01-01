Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.



Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура вночі 14-16°, вдень 18-20°.



Волинська область



Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями значний дощ, гроза.



Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 14-16°, вдень 18-20°.Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями значний дощ, гроза.Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 12-17°, вдень 16-21°.

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