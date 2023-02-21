На Волині в річці шукають безвісти зниклого чоловіка
Сьогодні, 01:15
На Волині рятувальники долучилися до пошуків безвісті зниклого чоловіка.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
Сьогодні на лінію 101 надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що у річці Луга в селі Зимне Володимирського району, імовірно знаходиться тіло безвісті зниклого чоловіка.
На місце виклику прибули водолази-рятувальники з міста Луцьк та за допомогою човна і спеціального спорядження обстежили 1200 метрів квадратних акваторії дна та 4 кілометри прибережної смуги річки в селах Маркостав, Селець та Зимне Володимирського району, людини не знайдено.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
Сьогодні на лінію 101 надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що у річці Луга в селі Зимне Володимирського району, імовірно знаходиться тіло безвісті зниклого чоловіка.
На місце виклику прибули водолази-рятувальники з міста Луцьк та за допомогою човна і спеціального спорядження обстежили 1200 метрів квадратних акваторії дна та 4 кілометри прибережної смуги річки в селах Маркостав, Селець та Зимне Володимирського району, людини не знайдено.
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