Новий український корвет має чимало «сюрпризів»

Новий український корвет має чимало «сюрпризів»
В українському корветі Гетьман Іван Виговський, напередодні спущеному на воду в Туреччині, є багато сюрпризів.

Про це заявив спікер Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, - пише Кореспондент.

"Другий корвет ADA для ВМС ЗС України Збройних сил України спущено на воду планово. Це та приємна новина, про яку я писав позавчора. Насправді в цьому кораблі закладено багато сюрпризів і про це, відчуваю, будуть десятки моїх наступних етерів", - йдеться в повідомленні.

Спікер додав, що від серійного проєкту, який стоїть на озброєнні турецького флоту, український відрізняється збільшеною на 50% кількістю систем озброєння, доданих з урахуванням сучасних реалій війни на морі.

Нагадаємо, 1 серпня в Туреччині спустили на воду другий український корвет Гетьман Іван Виговський (F-212). Судно оснащено найсучаснішим радіообладнанням, артилерійським і ракетним озброєнням. На ньому також передбачено ангар для базування вертольота.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, ВМС, флот
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новий український корвет має чимало «сюрпризів»
Сьогодні, 03:41
Колишній воротар «Волині» призупинив кар'єру
Сьогодні, 02:17
На Волині в річці шукають безвісти зниклого чоловіка
Сьогодні, 01:15
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Міноборони взяло на озброєння український бронеавтомобіль «Джура»
02 серпень, 23:19
Схожі новини
У Чорному, Азовському та Середземному морях – 6 кораблів-ракетоносіїв росії У Чорному, Азовському та Середземному морях – 6 кораблів-ракетоносіїв росії
30 червень, 10:24
Міноборони взяло на озброєння український бронеавтомобіль «Джура» Міноборони взяло на озброєння український бронеавтомобіль «Джура»
02 серпень, 23:19
Рятуючи пораненого побратима на війні загинув лучанин Роман Самусік Рятуючи пораненого побратима на війні загинув лучанин Роман Самусік
02 серпень, 21:57
Під час наступу ворога говорити про ротації передчасно, - командувач Об’єднаних сил Під час наступу ворога говорити про ротації передчасно, - командувач Об’єднаних сил
02 серпень, 19:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новий український корвет має чимало «сюрпризів»
Сьогодні, 03:41
 0
Колишній воротар «Волині» призупинив кар'єру
Сьогодні, 02:17
 0
На Волині в річці шукають безвісти зниклого чоловіка
Сьогодні, 01:15
 0
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Міноборони взяло на озброєння український бронеавтомобіль «Джура»
02 серпень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8