Новий український корвет має чимало «сюрпризів»
Сьогодні, 03:41
В українському корветі Гетьман Іван Виговський, напередодні спущеному на воду в Туреччині, є багато сюрпризів.
Про це заявив спікер Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, - пише Кореспондент.
"Другий корвет ADA для ВМС ЗС України Збройних сил України спущено на воду планово. Це та приємна новина, про яку я писав позавчора. Насправді в цьому кораблі закладено багато сюрпризів і про це, відчуваю, будуть десятки моїх наступних етерів", - йдеться в повідомленні.
Спікер додав, що від серійного проєкту, який стоїть на озброєнні турецького флоту, український відрізняється збільшеною на 50% кількістю систем озброєння, доданих з урахуванням сучасних реалій війни на морі.
Нагадаємо, 1 серпня в Туреччині спустили на воду другий український корвет Гетьман Іван Виговський (F-212). Судно оснащено найсучаснішим радіообладнанням, артилерійським і ракетним озброєнням. На ньому також передбачено ангар для базування вертольота.
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Про це заявив спікер Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, - пише Кореспондент.
"Другий корвет ADA для ВМС ЗС України Збройних сил України спущено на воду планово. Це та приємна новина, про яку я писав позавчора. Насправді в цьому кораблі закладено багато сюрпризів і про це, відчуваю, будуть десятки моїх наступних етерів", - йдеться в повідомленні.
Спікер додав, що від серійного проєкту, який стоїть на озброєнні турецького флоту, український відрізняється збільшеною на 50% кількістю систем озброєння, доданих з урахуванням сучасних реалій війни на морі.
Нагадаємо, 1 серпня в Туреччині спустили на воду другий український корвет Гетьман Іван Виговський (F-212). Судно оснащено найсучаснішим радіообладнанням, артилерійським і ракетним озброєнням. На ньому також передбачено ангар для базування вертольота.
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