Новий український корвет має чимало «сюрпризів»





Про це заявив спікер Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, - пише

"Другий корвет ADA для ВМС ЗС України Збройних сил України спущено на воду планово. Це та приємна новина, про яку я писав позавчора. Насправді в цьому кораблі закладено багато сюрпризів і про це, відчуваю, будуть десятки моїх наступних етерів", - йдеться в повідомленні.



Спікер додав, що від серійного проєкту, який стоїть на озброєнні турецького флоту, український відрізняється збільшеною на 50% кількістю систем озброєння, доданих з урахуванням сучасних реалій війни на морі.



Нагадаємо, 1 серпня в Туреччині спустили на воду другий український корвет Гетьман Іван Виговський (F-212). Судно оснащено найсучаснішим радіообладнанням, артилерійським і ракетним озброєнням. На ньому також передбачено ангар для базування вертольота.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В українському корветі Гетьман Іван Виговський, напередодні спущеному на воду в Туреччині, є багато сюрпризів.Про це заявив спікер Військово-Морських сил Збройних сил України, - пише Кореспондент.

"Другий корвет ADA для ВМС ЗС України Збройних сил України спущено на воду планово. Це та приємна новина, про яку я писав позавчора. Насправді в цьому кораблі закладено багато сюрпризів і про це, відчуваю, будуть десятки моїх наступних етерів", - йдеться в повідомленні.Спікер додав, що від серійного проєкту, який стоїть на озброєнні турецького флоту, український відрізняється збільшеною на 50% кількістю систем озброєння, доданих з урахуванням сучасних реалій війни на морі.Нагадаємо, 1 серпня в Туреччині спустили на воду другий український корвет Гетьман Іван Виговський (F-212). Судно оснащено найсучаснішим радіообладнанням, артилерійським і ракетним озброєнням. На ньому також передбачено ангар для базування вертольота.

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