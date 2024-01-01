3 ОШБ отримала від Луцька безпілотні літальні комплекси Shark. ФОТО

3 ОШБ отримала від Луцька безпілотні літальні комплекси Shark. ФОТО
За кошти Луцької міської об'єднаної територіальної громади придбали та передали для воїнів 3 ОШБ безпілотні літальні комплекси.

Про це повідомляє міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Під час візиту до військовослужбовців представники міськради ознайомились з роботою батальйону безпілотних систем 3 окремої штурмової бригади та передали від громади 2 безпілотні літальні комплекси Shark, кожен з яких складається з 3 літаків, пускової установки, антенного комплексу та компʼютерного обладнання.

Комплекс використовується для спостереження, виявлення засобів ворога та коригування вогню.

Високонадійний модуль зв’язку дозволяє йому заглибитися у тил противника до 80 км в умовах радіоелектронної боротьби. Оптико-електронний комплекс спостереження з роздільною здатністю Full HD, з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим 3х цифровим зумом дає змогу вести спостереження на відстані до 5 км від безпілотника до об'єкта.


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Теги: Волинь, Луцьк, війна, армія, 3 ОШБ
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