Зеленський анонсував «сучасні рішення» для зменшення бюрократії в ЗСУ





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



"Провів нараду з командою Міністерства оборони. Готуємо нові й абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів", - розповів Зеленський.



За його словами, вже скоро ці рішення будуть презентовані українському суспільству.



"Мають (рішення - ред.) справді інноваційний вигляд", - додав президент.



Зміни в мобілізації

Нагадаємо, вчора Генеральний штаб ЗСУ анонсував зміни в мобілізації.



Вони передбачають, що командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі ТЦК.



Такі зміни, на думку військового командування, дозволять:



спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;

командирам військових частин підібрати та призивати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;

військовозобов'язані можуть обрати вакантні посади, які є у військових частинах;

нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України готує нові та сучасні рішення для зменшення бюрократії та паперової роботи у підрозділах ЗСУ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України"Провів нараду з командою Міністерства оборони. Готуємо нові й абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів", - розповів Зеленський.За його словами, вже скоро ці рішення будуть презентовані українському суспільству."Мають (рішення - ред.) справді інноваційний вигляд", - додав президент.Нагадаємо, вчора Генеральний штаб ЗСУ анонсував зміни в мобілізації.Вони передбачають, що командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі ТЦК.Такі зміни, на думку військового командування, дозволять:спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;командирам військових частин підібрати та призивати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;військовозобов'язані можуть обрати вакантні посади, які є у військових частинах;нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

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