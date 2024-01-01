Легендарному гравцю «Волині» збирають гроші на операцію

Легендарному гравцю «Волині» збирають гроші на операцію
Колишньому футболісту ФК «Волинь» Володимиру Гащину збирають гроші на лікування.

Колишній півзахисник "хрестоносців" не може повноцінно пересуватися та потребує опартивного втручання, - повідомляють на сторінці ФК "Волинь".

"На жаль, футбольне минуле дає свій відбиток, і нині для повноцінної ходьби та пересування йому потрібна операція із заміни двох кульшових суглобів. На даний час – ситуація складна та погіршується… Орієнтовна вартість операції – 300 000 грн", - повідомили на сторінці клубу.

Реквізити для допомоги – картки Гащина Володимира Дмитровича (батька):
- Приватбанк – 4731219658804186
- Ощадбанк - 5167803200877095

Легендарному гравцю «Волині» збирають гроші на операцію
Легендарному гравцю «Волині» збирають гроші на операцію


Володимир Гащин – один із улюбленців волинської публіки ще з 18-ти років, 1989-го року ставши із «Волинню» наймолодшим у команді чемпіоном у Другій лізі чемпіонату СРСР! Пізніше, 2002-го року, вже як досвідчений футболіст та лідер команди, він став із «Хрестоносцями» чемпіоном Першої ліги України, а у складі лучан є одним із найлегендарніших гравців, маючи 248 матчів та 41 гол за «Волинь».

Грав також у київських «Динамо» та СКА, «Дніпро», вінницьку «Ниву», «Кривбас», «Зірку» та «Олександрію», та має 328 матчів (69 голів) у професійних українських футбольних змаганнях. Після завершення кар’єри Володимир Володимирович тренував волинських футбольних талантів у дитячо-юнацьких та молодіжних командах ДЮФШ "Волинь" та ДЮФК "Адреналін".

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Теги: Волинь, футбол, спорт, здоров'я, допомога
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