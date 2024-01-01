Легендарному гравцю «Волині» збирають гроші на операцію

Колишньому футболісту ФК «Волинь» Володимиру Гащину збирають гроші на лікування.Колишній півзахисник "хрестоносців" не може повноцінно пересуватися та потребує опартивного втручання, - повідомляють на сторінці ФК "Волинь"."На жаль, футбольне минуле дає свій відбиток, і нині для повноцінної ходьби та пересування йому потрібна операція із заміни двох кульшових суглобів. На даний час – ситуація складна та погіршується… Орієнтовна вартість операції – 300 000 грн", - повідомили на сторінці клубу.Реквізити для допомоги – картки Гащина Володимира Дмитровича (батька):- Приватбанк – 4731219658804186- Ощадбанк - 5167803200877095Володимир Гащин – один із улюбленців волинської публіки ще з 18-ти років, 1989-го року ставши із «Волинню» наймолодшим у команді чемпіоном у Другій лізі чемпіонату СРСР! Пізніше, 2002-го року, вже як досвідчений футболіст та лідер команди, він став із «Хрестоносцями» чемпіоном Першої ліги України, а у складі лучан є одним із найлегендарніших гравців, маючи 248 матчів та 41 гол за «Волинь».Грав також у київських «Динамо» та СКА, «Дніпро», вінницьку «Ниву», «Кривбас», «Зірку» та «Олександрію», та має 328 матчів (69 голів) у професійних українських футбольних змаганнях. Після завершення кар’єри Володимир Володимирович тренував волинських футбольних талантів у дитячо-юнацьких та молодіжних командах ДЮФШ "Волинь" та ДЮФК "Адреналін".