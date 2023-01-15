Спекотна ніч: ППО збила 24 «шахеди»

удару безпілотниками по Україні. 24 із 29 «шахедів» українська ППО збила.



Про це в телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



У ніч на 3 серпня 2024 року противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.



Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.



В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 серпня, російські військові завдали масованогопо Україні. 24 із 29 «шахедів» українська ППО збила.Про це в телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУУ ніч на 3 серпня 2024 року противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

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