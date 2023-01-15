Спекотна ніч: ППО збила 24 «шахеди»

Спекотна ніч: ППО збила 24 «шахеди»
Сьогодні, 3 серпня, російські військові завдали масованого удару безпілотниками по Україні. 24 із 29 «шахедів» українська ППО збила.

Про це в телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

У ніч на 3 серпня 2024 року противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

Спекотна ніч: ППО збила 24 «шахеди»

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Теги: ППО, ЗСУ
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Коментарі 1
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ТА ТИ ШО-О? Крадущий пенсії зеленський клоун Піз.добол!= сYчий ти Клоун зеленський трикратно крадеш наші мізерні пенсії незаконно добавив своєму підорному татусю 150000гр.стипендну довічну пенсію і даєш щомісячно кожному полоненому окупанту-вбивці по 10000гр. на готельне шикарне утримання а голодаючих вимирачих без можливостей купувати дорогущі ліки без лікування пенсіонерів маєш гірше за ворогів-окупатів генцидно даючи їм всього лише по 2000-3000гр.пенсії в місяць на швидке помирання!!! ЩОБ ТИ ГАД нелігетимний президент зеленський ПОДОХ РАЗОМ З хряком порошенком НА НАРАХ У ПАРАШІ за злочини перед пограбованними ПЕНСІОНЕРАМИ!!! ПІДОР нелігетимний зе-клоун пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ ЗЕ-модератор-ПІДОРАС!!!!!!!!!!!!
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