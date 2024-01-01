У Білорусі вибухнув «шахед», який призначався для атаки по території України





Про це



«Беларускі Гаюн» з'ясував, що дрон-камікадзе на кшталт «шахед», який зайшов до Білорусі вчора, в районі 8:40 ранку, розбився у Жовтневому районі Гомельської області.



"За нашими даними, шахед упав між г.п. Паричі та аг. Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйск і за 120 км від кордону з Україною.



Більше того, нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрону-камікадзе, що прямо підтверджує — "шахеди", які залітають на територію Білорусі, — ніякі не «навчальні» чи «розвідувальні», а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки по території України", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі "шахед" вибухнув за 55 км від міста Бобруйск.Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».«Беларускі Гаюн» з'ясував, що дрон-камікадзе на кшталт «шахед», який зайшов до Білорусі вчора, в районі 8:40 ранку, розбився у Жовтневому районі Гомельської області."За нашими даними, шахед упав між г.п. Паричі та аг. Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйск і за 120 км від кордону з Україною.Більше того, нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрону-камікадзе, що прямо підтверджує — "шахеди", які залітають на територію Білорусі, — ніякі не «навчальні» чи «розвідувальні», а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки по території України", - йдеться в повідомленні.

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