У Білорусі вибухнув «шахед», який призначався для атаки по території України
Сьогодні, 13:45
У Білорусі "шахед" вибухнув за 55 км від міста Бобруйск.
Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».
«Беларускі Гаюн» з'ясував, що дрон-камікадзе на кшталт «шахед», який зайшов до Білорусі вчора, в районі 8:40 ранку, розбився у Жовтневому районі Гомельської області.
"За нашими даними, шахед упав між г.п. Паричі та аг. Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйск і за 120 км від кордону з Україною.
Більше того, нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрону-камікадзе, що прямо підтверджує — "шахеди", які залітають на територію Білорусі, — ніякі не «навчальні» чи «розвідувальні», а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки по території України", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».
«Беларускі Гаюн» з'ясував, що дрон-камікадзе на кшталт «шахед», який зайшов до Білорусі вчора, в районі 8:40 ранку, розбився у Жовтневому районі Гомельської області.
"За нашими даними, шахед упав між г.п. Паричі та аг. Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйск і за 120 км від кордону з Україною.
Більше того, нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрону-камікадзе, що прямо підтверджує — "шахеди", які залітають на територію Білорусі, — ніякі не «навчальні» чи «розвідувальні», а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки по території України", - йдеться в повідомленні.
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