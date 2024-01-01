Зеленський вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого 25-річного Героя України з Волині

Зеленський вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого 25-річного Героя України з Волині
Президент вручив "Зірку Героя" рідним полеглого володимирчанина Володимира Голядинця.

Про це повідомили у Володимирській міській раді.

У День Української Державності Президент Володимир Зеленський вручив орден «Зірка Героя» рідним нашого полеглого на російсько-українській війні земляка Володимира Голядинця.

Звертаючись до присутніх на урочистостях, глава держави зазначив, що шлях України ніколи не був простим і Українська держава зберігає свою незалежність завдяки кожному сміливому та небайдужому українцю.

«Капітан Володимир Голядинець. Завдяки його командуванню вдалося відбити близько 30 ворожих наступів поблизу Авдіївки та 15 атак біля Красногорівки. 19 жовтня 2023 року Володимир Голядинець особисто намагався евакуювати з поля бою пораненого побратима, але потрапив під мінометний вогонь і внаслідок поранень загинув», – зазначається на сайті Президента України.
Зеленський вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого 25-річного Героя України з Волині
Зеленський вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого 25-річного Героя України з Волині
Зеленський вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого 25-річного Героя України з Волині
Зеленський вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого 25-річного Героя України з Волині
Зеленський вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого 25-річного Героя України з Волині
Зеленський вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого 25-річного Героя України з Волині

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Теги: Зірка Героя, Волинь
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