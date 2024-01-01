Зеленський вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого 25-річного Героя України з Волині

Володимира Голядинця.



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У День Української Державності Президент Володимир Зеленський вручив орден «Зірка Героя» рідним нашого полеглого на російсько-українській війні земляка Володимира Голядинця.



Звертаючись до присутніх на урочистостях, глава держави зазначив, що шлях України ніколи не був простим і Українська держава зберігає свою незалежність завдяки кожному сміливому та небайдужому українцю.



«Капітан Володимир Голядинець. Завдяки його командуванню вдалося відбити близько 30 ворожих наступів поблизу Авдіївки та 15 атак біля Красногорівки. 19 жовтня 2023 року Володимир Голядинець особисто намагався евакуювати з поля бою пораненого побратима, але потрапив під мінометний вогонь і внаслідок поранень загинув», – зазначається на сайті Президента України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент вручив "Зірку Героя" рідним полеглого володимирчанинаПро це повідомили у Володимирській міській раді.У День Української Державності Президентвручив орден «Зірка Героя» рідним нашого полеглого на російсько-українській війні землякаЗвертаючись до присутніх на урочистостях, глава держави зазначив, що шлях України ніколи не був простим і Українська держава зберігає свою незалежність завдяки кожному сміливому та небайдужому українцю.«Капітан Володимир Голядинець. Завдяки його командуванню вдалося відбити близько 30 ворожих наступів поблизу Авдіївки та 15 атак біля Красногорівки. 19 жовтня 2023 року Володимир Голядинець особисто намагався евакуювати з поля бою пораненого побратима, але потрапив під мінометний вогонь і внаслідок поранень загинув», – зазначається на сайті Президента України.

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