Лубінець звернувся до Червоного Хреста з вимогою дати родинам поховати закатованих росіянами підлітків із Бердянська

Лубінець звернувся до Червоного Хреста з вимогою дати родинам поховати закатованих росіянами підлітків із Бердянська
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з вимогою віддати родинам тіла підлітків із Бердянська Тиграна Оганнісяна та Микити Хаганова, яких закатували росіяни влітку 2023 року.

Про це повідомив Дмитро Лубінець у соцмережах, повідомляє Громадське.

Посадовець нагадав, що згідно з Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року передбачено, що сторони в конфлікті повинні сприяти поверненню останків, якщо цього вимагає протилежна сторона або родичі загиблого.

Лубінець зазначив, що МКЧХ — єдина міжнародна організація, яка має право доступу до тимчасово окупованих територій України та саме на неї покладені зобов'язання стосовно репатріації тіл і врегулювання таких ситуацій.

«Безкарність росії та бездіяльність відповідальних міжнародних організацій призвели до того, що окупанти не тільки не відпустили хлопців з окупації, а й всупереч усім нормам, вбили їх! А тепер не дають їх гідно поховати», — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, раніше правозахисники повідомляли, що росіяни планують таємно поховати Тиграна Оганнісяна та Микиту Хаганова, яких убили влітку 2023 року росіяни. Зробити це хочуть у безіменній могилі, не повідомивши рідних ані про час поховання, ані про місце.

Вбивство підлітків у Бердянську

Представник окупантів на захопленій частині Запорізької області Владислав Рогов 25 червня 2023 заявив, що в Бердянську «ліквідували двох проукраїнських терористів». Колаборант назвав ім'я одного з них — це 16-річний Тигран Оганнісян. МІПЛ зазначає, що другий убитий — Микита Ханганов.

У мережі опублікували, як стверджується, останнє відео, записане Тиграном. На ньому хлопець каже: «Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні». Тоді запис обривається.

Тиграна Оганнісяна окупанти викрали ще у вересні 2022 року. Його разом з іншим підлітком, Микитою Хангановим, звинуватили в тероризмі. За це їм загрожувало 20-річне ув’язнення. Після п’яти днів знущань росіяни відпустили хлопців, але не дозволи виїхати з окупованої території.

Європарламент вимагав від російської влади припинити процес проти дітей і дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію.

Публічного розголосу справі надали правозахисники з організації «Медійна ініціатива за права людини». За їхніми даними, Тиграна Оганнісяна п’ять днів жорстоко допитували, били й катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатися у готуванні диверсії на «Мелітопольській залізниці».

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Теги: підлітки, окупанти, катування
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