Лубінець звернувся до Червоного Хреста з вимогою дати родинам поховати закатованих росіянами підлітків із Бердянська

Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з вимогою віддати родинам тіла підлітків із Бердянська Тиграна Оганнісяна та Микити Хаганова, яких закатували росіяни влітку 2023 року.



Про це повідомив Дмитро Лубінець у соцмережах, повідомляє



Посадовець нагадав, що згідно з Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року передбачено, що сторони в конфлікті повинні сприяти поверненню останків, якщо цього вимагає протилежна сторона або родичі загиблого.



Лубінець зазначив, що МКЧХ — єдина міжнародна організація, яка має право доступу до тимчасово окупованих територій України та саме на неї покладені зобов'язання стосовно репатріації тіл і врегулювання таких ситуацій.



«Безкарність росії та бездіяльність відповідальних міжнародних організацій призвели до того, що окупанти не тільки не відпустили хлопців з окупації, а й всупереч усім нормам, вбили їх! А тепер не дають їх гідно поховати», — наголосив Лубінець.



Нагадаємо, раніше правозахисники повідомляли, що росіяни планують таємно поховати Тиграна Оганнісяна та Микиту Хаганова, яких убили влітку 2023 року росіяни. Зробити це хочуть у безіменній могилі, не повідомивши рідних ані про час поховання, ані про місце.



Вбивство підлітків у Бердянську



Представник окупантів на захопленій частині Запорізької області Владислав Рогов 25 червня 2023 заявив, що в Бердянську «ліквідували двох проукраїнських терористів». Колаборант назвав ім'я одного з них — це 16-річний Тигран Оганнісян. МІПЛ зазначає, що другий убитий — Микита Ханганов.



У мережі опублікували, як стверджується, останнє відео, записане Тиграном. На ньому хлопець каже: «Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні». Тоді запис обривається.



Тиграна Оганнісяна окупанти викрали ще у вересні 2022 року. Його разом з іншим підлітком, Микитою Хангановим, звинуватили в тероризмі. За це їм загрожувало 20-річне ув’язнення. Після п’яти днів знущань росіяни відпустили хлопців, але не дозволи виїхати з окупованої території.



Європарламент вимагав від російської влади припинити процес проти дітей і дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію.



Публічного розголосу справі надали правозахисники з організації «Медійна ініціатива за права людини». За їхніми даними, Тиграна Оганнісяна п’ять днів жорстоко допитували, били й катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатися у готуванні диверсії на «Мелітопольській залізниці».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважений Верховної Ради з прав людинизвернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з вимогою віддати родинам тіла підлітків із Бердянська Тиграна Оганнісяна та Микити Хаганова, яких закатували росіяни влітку 2023 року.Про це повідомив Дмитро Лубінець у соцмережах, повідомляє Громадське Посадовець нагадав, що згідно з Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року передбачено, що сторони в конфлікті повинні сприяти поверненню останків, якщо цього вимагає протилежна сторона або родичі загиблого.Лубінець зазначив, що МКЧХ — єдина міжнародна організація, яка має право доступу до тимчасово окупованих територій України та саме на неї покладені зобов'язання стосовно репатріації тіл і врегулювання таких ситуацій.«Безкарність росії та бездіяльність відповідальних міжнародних організацій призвели до того, що окупанти не тільки не відпустили хлопців з окупації, а й всупереч усім нормам, вбили їх! А тепер не дають їх гідно поховати», — наголосив Лубінець.Нагадаємо, раніше правозахисники повідомляли, що росіяни планують таємно поховатита, яких убили влітку 2023 року росіяни. Зробити це хочуть у безіменній могилі, не повідомивши рідних ані про час поховання, ані про місце.Представник окупантів на захопленій частині Запорізької області25 червня 2023 заявив, що в Бердянську «ліквідували двох проукраїнських терористів». Колаборант назвав ім'я одного з них — це 16-річний Тигран Оганнісян. МІПЛ зазначає, що другий убитий — Микита Ханганов.У мережі опублікували, як стверджується, останнє відео, записане Тиграном. На ньому хлопець каже: «Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні». Тоді запис обривається.Тиграна Оганнісяна окупанти викрали ще у вересні 2022 року. Його разом з іншим підлітком, Микитою Хангановим, звинуватили в тероризмі. За це їм загрожувало 20-річне ув’язнення. Після п’яти днів знущань росіяни відпустили хлопців, але не дозволи виїхати з окупованої території.Європарламент вимагав від російської влади припинити процес проти дітей і дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію.Публічного розголосу справі надали правозахисники з організації «Медійна ініціатива за права людини». За їхніми даними, Тиграна Оганнісяна п’ять днів жорстоко допитували, били й катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатися у готуванні диверсії на «Мелітопольській залізниці».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію