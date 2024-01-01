Волинянка, яка п'яною скоїла ДТП, втрапила за ґрати
Сьогодні, 13:00
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 26-річну жительку села Машів Ковельського району винуватою у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Удень 13 липня 2023 року нетвереза жінка, рухаючись за кермом автомобіля марки “Opel Kadett” вулицею Центральною в рідному селі, наїхала на 28-річну пішохідку.
У результаті ДТП потерпіла отримала численні травми.
Суд призначив водійці покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п’ять років.
Окрім того, із неї на користь потерпілої буде стягнуто 500 тис. грн моральної та понад 330 тисяч гривень майнової шкоди.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Удень 13 липня 2023 року нетвереза жінка, рухаючись за кермом автомобіля марки “Opel Kadett” вулицею Центральною в рідному селі, наїхала на 28-річну пішохідку.
У результаті ДТП потерпіла отримала численні травми.
Суд призначив водійці покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п’ять років.
Окрім того, із неї на користь потерпілої буде стягнуто 500 тис. грн моральної та понад 330 тисяч гривень майнової шкоди.
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