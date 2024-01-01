Волинянка, яка п'яною скоїла ДТП, втрапила за ґрати

Волинянка, яка п'яною скоїла ДТП, втрапила за ґрати
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 26-річну жительку села Машів Ковельського району винуватою у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Удень 13 липня 2023 року нетвереза жінка, рухаючись за кермом автомобіля марки “Opel Kadett” вулицею Центральною в рідному селі, наїхала на 28-річну пішохідку.

У результаті ДТП потерпіла отримала численні травми.

Суд призначив водійці покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п’ять років.

Окрім того, із неї на користь потерпілої буде стягнуто 500 тис. грн моральної та понад 330 тисяч гривень майнової шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянка, ДТП, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лубінець звернувся до Червоного Хреста з вимогою дати родинам поховати закатованих росіянами підлітків із Бердянська
Сьогодні, 13:34
Зеленський вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого 25-річного Героя України з Волині
Сьогодні, 13:20
Волинянка, яка п'яною скоїла ДТП, втрапила за ґрати
Сьогодні, 13:00
Кишкова паличка на водоймах Луцька: як реагують на заборону купатися люди
Сьогодні, 12:45
На Харківщині загинув воїн з Волині Ярослав Руднік
Сьогодні, 12:26
Схожі новини
У Луцьку судили водія легковика, який у нетверезому стані збив пенсіонерку і втік з місця ДТП У Луцьку судили водія легковика, який у нетверезому стані збив пенсіонерку і втік з місця ДТП
12 липень, 13:44
Волинянин, який п'яним скоїв ДТП, втрапив за ґрати Волинянин, який п'яним скоїв ДТП, втрапив за ґрати
25 червень, 12:50
На Волині суд звільнив від покарання водія, який збив на смерть 18-річного мотоцикліста На Волині суд звільнив від покарання водія, який збив на смерть 18-річного мотоцикліста
18 червень, 12:50
Водія, який у Рованцях збив на переході жінку, оштрафували на 850 гривень Водія, який у Рованцях збив на переході жінку, оштрафували на 850 гривень
14 квітень, 04:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Авто зупинили шляхом блокування: у Луцьку затримали 52-річного п'яного водія
Сьогодні, 14:09
 0
На Волині помер тренер-викладач з легкої атлетики
Сьогодні, 14:05
 0
У Білорусі вибухнув «шахед», який призначався для атаки по території України
Сьогодні, 13:45
 0
Лубінець звернувся до Червоного Хреста з вимогою дати родинам поховати закатованих росіянами підлітків із Бердянська
Сьогодні, 13:34
 0
Зеленський вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого 25-річного Героя України з Волині
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8