Кишкова паличка на водоймах Луцька: як реагують на заборону купатися люди





В Сапалаївці, мікрорайону Теремно, кишкова паличка у чотири рази перевищує норму, а в річці Стир, в районі центрального пляжу – удвічі, розповіла Ядвіга Попіль.



З її слів, перевищення зумовлює висока температуру повітря та велика кількість людей, що купаються. У ставках вода більш стояча, тому там і перевищення більше, каже епідеміологиня.



"Чому ми кажемо, що це санітарний показник, бо там значить були фекальні забруднення, які проникли через людину. Вона викликає такі захворювання, які викликають харчові отруєння", — каже Ядвіга Попіль.



Луцький пенсіонер Юрій каже, що у спекотні дні, на центральний пляж приходить майже щодня. З його слів, останні два тижні тут дуже багато відпочивальників. Про перевищення кількості кишкової палички у воді, говорить чоловік, чув від місцевих рятувальників.



"Не треба пити воду. А куди діватися? Ближня водойма – це Теремно, там стояча вода, там ще більше перевищення", — говорить чоловік.



Через перевищення у воді кишкової палички на рятувальному посту замість зеленого прапора вивісили жовтий, розповідає тутешній рятувальник Дмитро Ворона. Каже, що разом із двома колегами тут чергує з 10-ї до 20-ї. Стежать за безпекою і пояснюють відпочивальникам, що означає жовтий прапор.



"Головне не пити цю воду. І з порізами, ранами краще не купатися. Дітей ми взагалі рекомендуємо не пускати, тому що діти по-любому ковтають воду", — каже рятувальник.



Відпочивальник на Центральному пляжі міста Луцька Олександр каже, що на "жовтий" прапор уваги не звертав, купатися, попри заборону буде, проте дотримуватиметься певних правил та не киватиме води.



Всього епідеміологи провели лабораторні дослідження води з 42 місць масового відпочинку, зокрема, перевірили 13 пляжів. Кишкову паличку виявили лише у трьох водоймах.

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