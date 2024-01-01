На Харківщині загинув воїн з Волині Ярослав Руднік

На Харківщині загинув воїн з Волині Ярослав Руднік
На війні загинув Герой з Волині Ярослав Руднік.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

"На жаль, сумна звістка з фронту для нашої громади. 16 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області загинув солдат Руднік Ярослав Іванович, 1977 року народження, житель села Березичі.

Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю біль непоправної втрати.

Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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