Внаслідок розряду блискавки спалахнули ще дві будівлі на Волині

Протягом минулої добу рятувальники Ковельщини ліквідували 3 пожежі та наслідки негоди.Про це повідомили у пресслужбі Ковельського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області.О 11 год. 22 ха. до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в сел Турійськ, Турійської ТГ. До ліквідації пожежі залучався особовий склад 17 ДПРЧ сел Турійськ. Ліквідовано пожежу о 11 год. 43 хв. за допомогою 1 водяного ствола. Причина пожежі: коротке замикання електромережі.Внаслідок розряду блискавки в с. Галина Воля Старовижівської ТГ зайнявся дерев’яний хлів. Для ліквідації пожежі було направлено 16 ДПРЧ селища Стара Вижівка та МПО с. Смітин. Займання ліквідовано о 21 год. 32 хв. Пожежою знищено дах та перекриття господарчої споруди на площі понад 100 м. кв.Також від розряду блискавки постраждала цегляна господарча споруда (хлів) в с. Дубечне Дубечненської ТГ. Для ліквідації пожежі було направлено особовий склад 16 ДПРЧ сел Стара Вижівка та МПО сіл Дубечне та Кримне. Внаслідок пожежі знищено солому та прибудову до споруди. Пожежу ліквідовано о 21 год. 04 хв.