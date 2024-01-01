На Волині через удар блискавки загорілася господарська будівля





Про це повідомили в Камінь-Каширському РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.



Вчора, 16 липня, о 20 годині 22 хвилини на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про пожежу господарчої будівлі. На місце виклику відразу направлено черговий караул та працівників місцевої пожежної охорони села Сошичне.



О 21 годині 34 хвилини пожежу ліквідовано.



Причиною стало - грозовий розряд блискавки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський ліквідували пожежу господарчої будівлі у селі Нуйно Сошичненської громади.Про це повідомили в Камінь-Каширському РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.Вчора, 16 липня, о 20 годині 22 хвилини на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про пожежу господарчої будівлі. На місце виклику відразу направлено черговий караул та працівників місцевої пожежної охорони села Сошичне.О 21 годині 34 хвилини пожежу ліквідовано.Причиною стало - грозовий розряд блискавки.

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