На Волині через удар блискавки загорілася господарська будівля

На Волині через удар блискавки загорілася господарська будівля
Рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський ліквідували пожежу господарчої будівлі у селі Нуйно Сошичненської громади.

Про це повідомили в Камінь-Каширському РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.

Вчора, 16 липня, о 20 годині 22 хвилини на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про пожежу господарчої будівлі. На місце виклику відразу направлено черговий караул та працівників місцевої пожежної охорони села Сошичне.

О 21 годині 34 хвилини пожежу ліквідовано.
На Волині через удар блискавки загорілася господарська будівля

Причиною стало - грозовий розряд блискавки.
На Волині через удар блискавки загорілася господарська будівля

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Теги: Волинь, господарська будівля, блискавка
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