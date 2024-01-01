На Волині через удар блискавки загорілася господарська будівля
Сьогодні, 10:46
Рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський ліквідували пожежу господарчої будівлі у селі Нуйно Сошичненської громади.
Про це повідомили в Камінь-Каширському РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.
Вчора, 16 липня, о 20 годині 22 хвилини на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про пожежу господарчої будівлі. На місце виклику відразу направлено черговий караул та працівників місцевої пожежної охорони села Сошичне.
О 21 годині 34 хвилини пожежу ліквідовано.
Причиною стало - грозовий розряд блискавки.
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Про це повідомили в Камінь-Каширському РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.
Вчора, 16 липня, о 20 годині 22 хвилини на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про пожежу господарчої будівлі. На місце виклику відразу направлено черговий караул та працівників місцевої пожежної охорони села Сошичне.
О 21 годині 34 хвилини пожежу ліквідовано.
Причиною стало - грозовий розряд блискавки.
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