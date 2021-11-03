Підробила висновок ВЛК: судитимуть 67-річну волинянку

Підробила висновок ВЛК: судитимуть 67-річну волинянку
Підробила висновок ВЛК: слідчі поліції завершили та скерували до суду кримінальне провадження щодо зловмисниці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Викрили неправомірну діяльність 67-річної волинянки на початку липня. Наразі їй загрожує, зокрема, до трьох років обмеження волі.

Поліцейські встановили, що голова резервного складу постійно діючої військово-лікарської комісії підробила висновок лікаря, картку обстеження та медичного огляду військовозобов’язаного мешканця Луцького району. Вона внесла у вказані документи недостовірні відомості.

Таким чином, чоловіка із внесеним у документи діагнозом визнали обмежено придатним до військової служби та згідно з Наказом Міністерства оборони України виключили з військового обліку.

Згодом це рішення скасувала Центральна ВЛК.

Слідчі слідчого управління області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань у Волинській області повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

Процесуальне керівництво здійснювала Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Теги: волинянка, висновок ВЛК, підробка
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