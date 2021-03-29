Троє ведмедів з Луцького зоопарку переїхали за кордон
Сьогодні, 09:55
Трьох ведмедиків, які мешкали у Луцькому зоопарку, переселили у звіринець столиці Молдови Кишинева.
Про це на своїх сторінках повідомили директорка луцького зоопарку Людмила Денисенко, а також представники закордонного закладу утриманню тварин.
Останні зазначають, що троє клишоногих – дві самки та один самець – приїхали у зоопарк Кишинева наприкінці минулого тижня. З того часу вони проходили період адаптації під наглядом ветеринарних фахівців.
Для них було облаштовано один із найбільших вольєрів для швидшої адаптації, на території якого є озеро. Ведмеді вже звикли до нового місця проживання, почуваються добре і освоюють свій новий дім.
"Це перший обмін тваринами, що випливає з серії угод, укладених між представниками зоопарків Молдови та України. Так, до Луцька з Кишинева відправили одну ламу і двох патагонских мар", – йдеться в дописі.
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Про це на своїх сторінках повідомили директорка луцького зоопарку Людмила Денисенко, а також представники закордонного закладу утриманню тварин.
Останні зазначають, що троє клишоногих – дві самки та один самець – приїхали у зоопарк Кишинева наприкінці минулого тижня. З того часу вони проходили період адаптації під наглядом ветеринарних фахівців.
Для них було облаштовано один із найбільших вольєрів для швидшої адаптації, на території якого є озеро. Ведмеді вже звикли до нового місця проживання, почуваються добре і освоюють свій новий дім.
"Це перший обмін тваринами, що випливає з серії угод, укладених між представниками зоопарків Молдови та України. Так, до Луцька з Кишинева відправили одну ламу і двох патагонских мар", – йдеться в дописі.
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