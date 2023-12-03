У Луцьку вітер повалив дерево просто на авто
Сьогодні, 10:20
У Луцьку, на вулиці Драгоманова, через шквальний вітер дерево впало просто на легковий автомобіль та пошкодило його. Ліквідовували наслідки негоди рятувалькники.
Про це йдеться на сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Зазначають, що на місці працювала чергова варта Аварійно-рятувальної частини. Працівники ДСНС розпиляли дерево, що впало на дорогу й припаркований легковик й перегородило рух транспорту і пішоходам.
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Про це йдеться на сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Зазначають, що на місці працювала чергова варта Аварійно-рятувальної частини. Працівники ДСНС розпиляли дерево, що впало на дорогу й припаркований легковик й перегородило рух транспорту і пішоходам.
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Коментарі 1
Погано що тцкашніків чи мусарил на забило
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