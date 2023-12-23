Поблизу Луцька внаслідок зіткнення автомобілів травмувалося двоє водіїв
Сьогодні, 11:40
Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди у Рованцях.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок зіткнення автомобілів травмувалося двоє водіїв.
Аварія сталася учора, 16 липня, близько 20 години на перехресті вулиць Глушець та Лугова. Зіткнулися автомобілі Geely та Chevrolet. Внаслідок цього травмувалися водії транспортних засобів – 53-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, іншому 49-річному керманичу надали медичну допомогу та відпустили додому.
На місці аварії працювали слідчий Луцького районного управління поліції. Водії за кермом були тверезі.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху бо експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тілесні ушкодження. Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини ДТП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок зіткнення автомобілів травмувалося двоє водіїв.
Аварія сталася учора, 16 липня, близько 20 години на перехресті вулиць Глушець та Лугова. Зіткнулися автомобілі Geely та Chevrolet. Внаслідок цього травмувалися водії транспортних засобів – 53-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, іншому 49-річному керманичу надали медичну допомогу та відпустили додому.
На місці аварії працювали слідчий Луцького районного управління поліції. Водії за кермом були тверезі.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху бо експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тілесні ушкодження. Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини ДТП.
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