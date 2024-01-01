В Луцькому районі на лістеріоз захворіли жінка і немовля





За даними обласного Центру контролю та профілактики хвороб, матір та маля нині у лікарні, пише



За фактом інфікування двох людей триває епідрозслідування, епідеміологи встановлюють джерело інфекції та коло контактних осіб за якими будуть вести медичне спостереження.



Як додали у Центрі контролю та профілактики хвороб, з початку 2024 року на Волині зареєстровано три випадки лістеріозу, один із них — летальний. Торік в області було четверо недужих.



Чим небезпечний лістеріоз і що це за хвороба



Лістеріоз — інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, котрі широко розповсюджені у природі, у ґрунті, піску та воді.



Джерелом лістерій є дикі гризуни, тварини, а також дикі птахи, зокрема, голуби. Зараження людини може відбуватися при контакті з інфікованими тваринами, при вживанні рибної або тваринної продукції без термічної обробки (сире молоко, сирокопчені ковбаси, сир, особливо, придбаний на стихійних ринках), через забруднені овочі та фрукти.



За першими симптомами схожа на харчове отруєння чи ангіну: слабкість, озноб, температура і діарея. У випадку прогресування — страждає центральна нервова система (головний мозок).



Епідеміологи Центру контролю та профілактики хвороб наголошують, що саме діти першого року життя та вагітні — серед найбільш вразливих до лістеріозу.



Профілактика лістеріозу



Для профілактики лістеріозу важливо робити термічну обробку, яка на 100% знищує лістерії. Перед вживанням сирих овочів і фруктів потрібно ретельно їх мити, адже лістерії можуть бути на поверхні.



"Важливо, що розігрівання у мікрохвильовій печі, бланшування, розморожування при кімнатній температурі не вбиває мікроорганізми", — додають епідеміологи.

Також фахівці закликають не купувати продукти на стихійних ринках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Луцькому районі епідеміологи зафіксували два нових випадки інфікування лістеріозом. Захворіли 26-річна жінка та її новонароджена дитина.За даними обласного Центру контролю та профілактики хвороб, матір та маля нині у лікарні, пише Суспільне За фактом інфікування двох людей триває епідрозслідування, епідеміологи встановлюють джерело інфекції та коло контактних осіб за якими будуть вести медичне спостереження.Як додали у Центрі контролю та профілактики хвороб, з початку 2024 року на Волині зареєстровано три випадки лістеріозу, один із них — летальний. Торік в області було четверо недужих.Лістеріоз — інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, котрі широко розповсюджені у природі, у ґрунті, піску та воді.Джерелом лістерій є дикі гризуни, тварини, а також дикі птахи, зокрема, голуби. Зараження людини може відбуватися при контакті з інфікованими тваринами, при вживанні рибної або тваринної продукції без термічної обробки (сире молоко, сирокопчені ковбаси, сир, особливо, придбаний на стихійних ринках), через забруднені овочі та фрукти.За першими симптомами схожа на харчове отруєння чи ангіну: слабкість, озноб, температура і діарея. У випадку прогресування — страждає центральна нервова система (головний мозок).Епідеміологи Центру контролю та профілактики хвороб наголошують, що саме діти першого року життя та вагітні — серед найбільш вразливих до лістеріозу.Для профілактики лістеріозу важливо робити термічну обробку, яка на 100% знищує лістерії. Перед вживанням сирих овочів і фруктів потрібно ретельно їх мити, адже лістерії можуть бути на поверхні."Важливо, що розігрівання у мікрохвильовій печі, бланшування, розморожування при кімнатній температурі не вбиває мікроорганізми", — додають епідеміологи.Також фахівці закликають не купувати продукти на стихійних ринках.

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