На Волині помер тренер-викладач з легкої атлетики
Сьогодні, 14:05
На Волині відійшов у вічність тренер-викладач з легкої атлетики Киричук В’ячеслав Матвійович.
Про це повідомили на сторінці «Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Волинь».
В’ячеслав Матвійович багато років тренував Заслуженого майстра спорту України з легкої атлетики, учасника ХХІV літніх Дефлімпійських ігор Дмитра Вишинського, до останнього був відданий своїй справі.
"Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» та Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю приносять щирі співчуття з приводу трагічної новини рідним та близьким В’ячеслава Матвійовича!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого.
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Про це повідомили на сторінці «Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Волинь».
В’ячеслав Матвійович багато років тренував Заслуженого майстра спорту України з легкої атлетики, учасника ХХІV літніх Дефлімпійських ігор Дмитра Вишинського, до останнього був відданий своїй справі.
"Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» та Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю приносять щирі співчуття з приводу трагічної новини рідним та близьким В’ячеслава Матвійовича!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого.
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