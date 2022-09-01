На Волині помер тренер-викладач з легкої атлетики

На Волині помер тренер-викладач з легкої атлетики
На Волині відійшов у вічність тренер-викладач з легкої атлетики Киричук В’ячеслав Матвійович.

Про це повідомили на сторінці «Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Волинь».

В’ячеслав Матвійович багато років тренував Заслуженого майстра спорту України з легкої атлетики, учасника ХХІV літніх Дефлімпійських ігор Дмитра Вишинського, до останнього був відданий своїй справі.

"Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» та Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю приносять щирі співчуття з приводу трагічної новини рідним та близьким В’ячеслава Матвійовича!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого.

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Теги: Волинь, тренер, смерть
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