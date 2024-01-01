Авто зупинили шляхом блокування: у Луцьку затримали 52-річного п'яного водія

У Луцьку водій порушив ПДР та перебував з ознаками алкогольного сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 17 липня, близько 23-ї години, під час патрулювання інспектори зупинили транспортний засіб Volkswagen Tiguan, який рухався без увімкненого ближнього світла фар.Керманичу подали звуковий сигнал про зупинку, однак він проігнорував та продовжував набирати швидкість. Невдовзі, автомобіль зупинили шляхом блокування.З'ясувалося, що за кермом авто перебував 52-річний водій. У нього поліцейські виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Щоправда, від проходження огляду чоловік відмовився.На громадянина патрульні склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими порушеннями.