На Львівщині зіткнулись маршрутка та вантажівка: четверо загиблих

На Львівщині зіткнулись маршрутка та вантажівка: четверо загиблих
Четверо загиблих та семеро травмованих, поліцейські встановлюють обставини масштабної ДТП на Львівщині.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

На місці події працюють правоохоронці – встановлюють обставини зіткнення, уточнюють особисті дані водіїв транспортних засобів, а також потерпілих.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 17 липня, близько 10.10 на автодорозі «Мукачево-Івано-Франківськ-Львів» в межах села Давидів, Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись маршрутний автобус «БАЗ» сполученням «Львів-Вибранівка» та автопоїзд «МАН».

Внаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких чотирирічний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. Зараз медики уточнюють їх діанози.
На Львівщині зіткнулись маршрутка та вантажівка: четверо загиблих

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
На Львівщині зіткнулись маршрутка та вантажівка: четверо загиблих

Правоохоронці встановлюють обставини події.
На Львівщині зіткнулись маршрутка та вантажівка: четверо загиблих

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Теги: Львівщина, маршрутка, ДТП
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