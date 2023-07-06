Шахраї за добу ошукали волинян на понад 77 тисяч гривень
Сьогодні, 14:41
Шестеро волинян звернулися минулої доби до поліції із заявами про шахрайства.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Усі вони зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України. Вік ошуканих - від 20 до 73 років.
Аферисти видурили гроші у різний спосіб:
– до потерпілої зателефонував невідомий, він представився працівником банку та нібито для розблокування мобільного додатку банку дізнався дані жінки, так вона втратила понад 27 тисяч гривень;
– під приводом надання грошової допомоги, створивши відповідне оголошення у соціальній мережі, зловмисники заволоділи реквізитами банківських карток ще двох заявниць. Потерпілі самостійно перейшли за фішинговим посиланням і ввели свої дані, із банківських карток списалися гроші: 5 350 грн та 4800 грн;
– отримавши несанкціонований доступ до облікового запису подруги заявниці, в месенджері однієї із соцмереж аферисти написали потерпілій від імені цієї знайомої з проханням позичити гроші і так заволоділи 4 800 грн, які жінка самостійно перерахувала із власної банківської картки;
– представившись працівником банку, під приводом захисту банківських карток від шахрайських дій, шахраї заволоділи реквізитами банківської картки потерпілого та зняли з його рахунку понад 25 тисяч гривень;
– також звернувся заявник, у якого з карткового рахунку зникло 9900 грн. Потерпілий жодних фінансових операцій не проводив.
У поліції вкотре нагадують:
– нікому не повідомляйте конфіденційні дані своїх банківських карток та рахунків;
– не переходьте за посиланнями для нібито надання допомоги, які надсилають вам невідомі абоненти;
– якщо приходять повідомлення від ваших друзів чи знайомих щодо позики грошей, - зателефонуйте їм та переконайтеся, що саме вони потребують вашої допомоги.
Будьте обережні, бережіть своє майно та поширюйте цю інформацію серед близьких, друзів, родичів та знайомих.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Усі вони зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України. Вік ошуканих - від 20 до 73 років.
Аферисти видурили гроші у різний спосіб:
– до потерпілої зателефонував невідомий, він представився працівником банку та нібито для розблокування мобільного додатку банку дізнався дані жінки, так вона втратила понад 27 тисяч гривень;
– під приводом надання грошової допомоги, створивши відповідне оголошення у соціальній мережі, зловмисники заволоділи реквізитами банківських карток ще двох заявниць. Потерпілі самостійно перейшли за фішинговим посиланням і ввели свої дані, із банківських карток списалися гроші: 5 350 грн та 4800 грн;
– отримавши несанкціонований доступ до облікового запису подруги заявниці, в месенджері однієї із соцмереж аферисти написали потерпілій від імені цієї знайомої з проханням позичити гроші і так заволоділи 4 800 грн, які жінка самостійно перерахувала із власної банківської картки;
– представившись працівником банку, під приводом захисту банківських карток від шахрайських дій, шахраї заволоділи реквізитами банківської картки потерпілого та зняли з його рахунку понад 25 тисяч гривень;
– також звернувся заявник, у якого з карткового рахунку зникло 9900 грн. Потерпілий жодних фінансових операцій не проводив.
У поліції вкотре нагадують:
– нікому не повідомляйте конфіденційні дані своїх банківських карток та рахунків;
– не переходьте за посиланнями для нібито надання допомоги, які надсилають вам невідомі абоненти;
– якщо приходять повідомлення від ваших друзів чи знайомих щодо позики грошей, - зателефонуйте їм та переконайтеся, що саме вони потребують вашої допомоги.
Будьте обережні, бережіть своє майно та поширюйте цю інформацію серед близьких, друзів, родичів та знайомих.
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