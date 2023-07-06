Шахраї за добу ошукали волинян на понад 77 тисяч гривень

Шестеро волинян звернулися минулої доби до поліції із заявами про шахрайства.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Усі вони зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України. Вік ошуканих - від 20 до 73 років.– до потерпілої зателефонував невідомий, він представився працівником банку та нібито для розблокування мобільного додатку банку дізнався дані жінки, так вона втратила понад 27 тисяч гривень;– під приводом надання грошової допомоги, створивши відповідне оголошення у соціальній мережі, зловмисники заволоділи реквізитами банківських карток ще двох заявниць. Потерпілі самостійно перейшли за фішинговим посиланням і ввели свої дані, із банківських карток списалися гроші: 5 350 грн та 4800 грн;– отримавши несанкціонований доступ до облікового запису подруги заявниці, в месенджері однієї із соцмереж аферисти написали потерпілій від імені цієї знайомої з проханням позичити гроші і так заволоділи 4 800 грн, які жінка самостійно перерахувала із власної банківської картки;– представившись працівником банку, під приводом захисту банківських карток від шахрайських дій, шахраї заволоділи реквізитами банківської картки потерпілого та зняли з його рахунку понад 25 тисяч гривень;– також звернувся заявник, у якого з карткового рахунку зникло 9900 грн. Потерпілий жодних фінансових операцій не проводив.– нікому не повідомляйте конфіденційні дані своїх банківських карток та рахунків;– не переходьте за посиланнями для нібито надання допомоги, які надсилають вам невідомі абоненти;– якщо приходять повідомлення від ваших друзів чи знайомих щодо позики грошей, - зателефонуйте їм та переконайтеся, що саме вони потребують вашої допомоги.Будьте обережні, бережіть своє майно та поширюйте цю інформацію серед близьких, друзів, родичів та знайомих.