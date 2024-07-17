Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла





Тепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше.



Про це йдеться в розпорядженні НЦУ від 15 липня 2024 року, передає



Крім того, до 1 жовтня 2024 року не менше 60% базових станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.



Також до 1 грудня цього року, не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.



Із 1 вересня 2024 року всі об'єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, що виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій та національних точок обміну Інтернет-трафіком, мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів із запасом палива або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин.



Відповідні вимоги стосуються й вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.



В Україні наразі діють стабілізаційні та аварійні відключення електроенергії. Вони тривають до 7 годин (із відключенням у "сірих зонах"). Раніше передбачалося відключення на 4 години. У значній кількості випадків зв'язок зникає за кілька годин після відключення світла через те, що мобільні оператори не закупили акумулятори для базових станцій.

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