ВІКІНГ, БАНДЕРКА, БАТЕЧКО: які номерні знаки замовляли автовласники Волині

На автомобілях замість традиційних букв та цифр тепер можна побачити, зокрема, такі написи:

Вартість виготовлення індивідуальних номерних знаків

На ІНЗ заборонено наносити:

написи дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії, соціального й майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця проживання;

написи ненормативного походження;

символіку, абревіатури або скорочені назви установ, організацій, підприємств без їх письмової згоди (на індивідуальні номерні знаки транспортних засобів, що належать фізичним чи юридичним особам); знак (торговельну марку) фізичної чи юридичної особи, що належить іншій фізичній або юридичній особі, без їх письмової згоди;

графічний елемент дискримінаційного характеру;

графічний елемент, що схожий на накресленням із літерами чи цифрами.

На транспортні засоби громадян, місце проживання яких зареєстроване у Волинській області, було видано 483 індивідуальні номерні знаки (ІНЗ).Про цеповідомили у Регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області.За їхньою інформацією, 178 індивідуальні номерні знаки в області зареєстрували минулоріч, а 147 – з початку цього року.REGINA, FERRUM, ROMANIK, NIKSON, VOLVO, BRUNETKA, PULIA, BADBOY, ATOM, ANGEL, POLIAK, MAFIA, VOROTA, DRON, KOT, SANCHOS, DRESDEN, GOLOD, HOSPODAR, GIGA, DIEGO, МАСТАК, ГЛУХИЙ, ГЕНЕРАЛ, МАЛИШ, БАНДЕРКА, МІГ29 000, KIT, СЛЮСАР, ЛЮВ, САНЮК, БЕХА, ЛІНІВЕЦЬ, КОЗАК1, ДАЙВ, ГРИНЯ, ФОРД, ДРАКОН, ДЯДЯВАСЯ, СУЄТОЛОГ, ВІДЬМА, ГАЗДА, КУЗЯ, РОМЧИК, МАКС1М, ЗЛИЙ, КАЙО, ДІДІВАН, БАТЕЧКО, ЮРІЇВНА, ЄНОТ, САУНТРЕС, ЖИВЧИК, ОККА, САТАНА, БАТЯ, ПИЖИК, ВІКІНГ, НІМЕЦЬ, ВОЛИНЬ, СТАРШИНА, ВОНТ, ДІМА, ЛЕСИК, БАБЕЛЯ, ЮРІЙ777, МАЛЯ, МІРОН, ВАРТА, КВАЧ, ВІКОСУК, SYNDICAT, LUTSK, BATMAN, IGNAT, PUSHK, SMARAGD, PIJON, SKIF, GREK, TAXI, ROM.300 грн – три символи (мінімальне замовлення), 90 грн – кожен наступний символ (до восьми символів), 500 грн – графічний елемент, 204 грн – вартість спецпродукції (номерних знаків для авто), 92,40 грн – вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла). Ціна логістичних витрат ДП "ІНФОТЕХ" (доставка на відділення "Нової Пошти") – 500 грн.Після отримання комплекту індивідуальних номерних знаків обов'язково проводиться реєстрація транспортного засобу. Вартість послуги та бланкової продукції (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу) – 836 грн. Самовільне закріплення номерних знаків за транспортними засобами є особливою відповідальністю власника транспортного засобу.Забороняється також використовувати чи імітувати зображення Державного Герба України або Державного Прапора України (крім символів державної належності, передбачених чинними державними стандартами України), державних символів інших країн та міжнародних організацій, офіційних назв органів державної влади України або їх скорочені найменування, крім випадків, передбачених чинним законодавством.Індивідуальні номерні знаки не мають бути тотожні або схожі за накресленням із номерними знаками, які видають (видавали) під час державної або відомчої реєстрації транспортних засобів в Україні. У разі, якщо індивідуальний номерний знак починається з двох окремих літер, їх сполучення не має збігатися з літеросполукою, що використовується для позначення адміністративно-територіальної належності.На індивідуальному номерному знакові забороняється одночасне використання літер української та латинської абеток, за винятком літер, що збігаються за написанням.