У центрі Луцька представили виставку БпЛА і стрілецької зброї
Сьогодні, 16:20
17 липня у центрі Луцька презентували виставку розвідувальних та ударних безпілотників, а також українську та іноземну стрілецьку зброю.
Так військові вирішили привернути увагу і запросити на службу до нового батальйону безпілотників, який створили у 33-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, розповів Суспільному військовослужбовець Ігор.
На Театральному майдані розгорнули намет зі зразками зброї і безпілотники.
"Здійснюємо агітацію, адже наш підрозділ "рота БпЛА" розширився до батальйону безпілотних систем — агітуємо вступати у нашу бригаду на посади операторів, пілотів. Специфіка роботи — знищення російської техніки та живої сили", — говорить Ігор. У цивільному житті він мав юридичну освіту, до лав ЗСУ пішов добровольцем.
Зі слів виконувача обов'язків начальника групи інструкторів бригади Ігоря, він воює із 2014 року. У 2018-му до нього у війську приєднався син: "Бригада бойова, пройшла і Роботине, Запорізький, Куп’янський напрямки, зараз на Донецькому напрямку. Дехто не може зрозуміти, що як не піти, то ворог прийде сюди, тоді повториться "Буча", треба вже робити – вже ставати на захист".
Виставка зброї у центрі Луцька діятиме до кінця дня 17 липня. Далі військові 33-ї окремої механізованої бригади поїдуть в інші міста.
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Так військові вирішили привернути увагу і запросити на службу до нового батальйону безпілотників, який створили у 33-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, розповів Суспільному військовослужбовець Ігор.
На Театральному майдані розгорнули намет зі зразками зброї і безпілотники.
"Здійснюємо агітацію, адже наш підрозділ "рота БпЛА" розширився до батальйону безпілотних систем — агітуємо вступати у нашу бригаду на посади операторів, пілотів. Специфіка роботи — знищення російської техніки та живої сили", — говорить Ігор. У цивільному житті він мав юридичну освіту, до лав ЗСУ пішов добровольцем.
Зі слів виконувача обов'язків начальника групи інструкторів бригади Ігоря, він воює із 2014 року. У 2018-му до нього у війську приєднався син: "Бригада бойова, пройшла і Роботине, Запорізький, Куп’янський напрямки, зараз на Донецькому напрямку. Дехто не може зрозуміти, що як не піти, то ворог прийде сюди, тоді повториться "Буча", треба вже робити – вже ставати на захист".
Виставка зброї у центрі Луцька діятиме до кінця дня 17 липня. Далі військові 33-ї окремої механізованої бригади поїдуть в інші міста.
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