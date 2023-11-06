У лучанина біля будинку вкрали авто, яке він нещодавно купив: злодієм виявився продавець

Волинські поліцейські оперативно встановили особу чоловіка, причетного до викрадення автомобіля у пенсіонера.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У понеділок, 15 липня, до луцької поліції із заявою звернувся 69-річний житель обласного центру. Пенсіонер повідомив, що у нього поблизу будинку викрали автомобіль Geely, який він придбав кілька місяців тому.На місце виїхала слідчо-оперативна група, поліцейські провели детальний огляд місця скоєння злочину. Оперативники спільно із співробітниками сектору кримінального аналізу провели комплекс оперативно-розшукових заходів, зокрема, переглянули камери спостережень, опитали свідків тощо.Правоохоронці встановили, що до незаконного заволодіння автомобілем причетний 34-річний житель сусідньої Рівненської області. Його спіймали за місцем проживання.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тривання.З’ясувалось, що саме затриманий продав пенсіонеру автомобіль. Згодом, скориставшись запасним ключем запалювання, якого він не віддав покупцеві, викрав його.До слова, правопорушник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки та розбою.Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.