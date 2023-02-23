Серед 95-ти звільнених українських захисників – чотири волиняни
Сьогодні, 17:33
Волинян повернули з полону.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Серед 95-ти звільнених українських захисників – чотири волиняни.
Завдяки безупинній роботі команди Президента України та посередництва ОАЕ, з полону вдалось повернути:
- Кравчука Станіслава Руслановича, 1996 року народження, лучанина,
- Кривицького Миколу Володимировича, 2000 року народження, уродженця села Полонка Луцького району.
Країна-терорист утримувала їх в полоні понад два роки.
Також додому повертаються:
- Жданюк Володимир Миколайович, 1976 року народження, уродженець села Конюхи Володимирського району, житель м. Луцьк
- Бойчун Микола Олександрович, 1996 р/н, уродженець села Гайки Володимирського району.
Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники. Волинь щиро радіє разом з родинами, які отримали довгоочікувані звістки!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Серед 95-ти звільнених українських захисників – чотири волиняни.
Завдяки безупинній роботі команди Президента України та посередництва ОАЕ, з полону вдалось повернути:
- Кравчука Станіслава Руслановича, 1996 року народження, лучанина,
- Кривицького Миколу Володимировича, 2000 року народження, уродженця села Полонка Луцького району.
Країна-терорист утримувала їх в полоні понад два роки.
Також додому повертаються:
- Жданюк Володимир Миколайович, 1976 року народження, уродженець села Конюхи Володимирського району, житель м. Луцьк
- Бойчун Микола Олександрович, 1996 р/н, уродженець села Гайки Володимирського району.
Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники. Волинь щиро радіє разом з родинами, які отримали довгоочікувані звістки!" - йдеться в повідомленні.
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