Серед 95-ти звільнених українських захисників – чотири волиняни





Про це Юрій Погуляйко.



"Серед 95-ти звільнених українських захисників – чотири волиняни.



Завдяки безупинній роботі команди Президента України та посередництва ОАЕ, з полону вдалось повернути:



- Кравчука Станіслава Руслановича, 1996 року народження, лучанина,



- Кривицького Миколу Володимировича, 2000 року народження, уродженця села Полонка Луцького району.



Країна-терорист утримувала їх в полоні понад два роки.



Також додому повертаються:



- Жданюк Володимир Миколайович, 1976 року народження, уродженець села Конюхи Володимирського району, житель м. Луцьк



- Бойчун Микола Олександрович, 1996 р/н, уродженець села Гайки Володимирського району.



Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники. Волинь щиро радіє разом з родинами, які отримали довгоочікувані звістки!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинян повернули з полону.Про це повідомив голова Волинської ОВА– чотири волиняни.Завдяки безупинній роботі команди Президента України та посередництва ОАЕ, з полону вдалось повернути:, 1996 року народження, лучанина,, 2000 року народження, уродженця села Полонка Луцького району.Країна-терорист утримувала їх в полоні понад два роки.Також додому повертаються:, 1976 року народження, уродженець села Конюхи Володимирського району, житель м. Луцьк, 1996 р/н, уродженець села Гайки Володимирського району.Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники. Волинь щиро радіє разом з родинами, які отримали довгоочікувані звістки!" - йдеться в повідомленні.

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