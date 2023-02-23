Серед 95-ти звільнених українських захисників – чотири волиняни

Серед 95-ти звільнених українських захисників – чотири волиняни
Волинян повернули з полону.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Серед 95-ти звільнених українських захисників – чотири волиняни.

Завдяки безупинній роботі команди Президента України та посередництва ОАЕ, з полону вдалось повернути:

- Кравчука Станіслава Руслановича, 1996 року народження, лучанина,

- Кривицького Миколу Володимировича, 2000 року народження, уродженця села Полонка Луцького району.

Країна-терорист утримувала їх в полоні понад два роки.

Також додому повертаються:

- Жданюк Володимир Миколайович, 1976 року народження, уродженець села Конюхи Володимирського району, житель м. Луцьк

- Бойчун Микола Олександрович, 1996 р/н, уродженець села Гайки Володимирського району.

Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники. Волинь щиро радіє разом з родинами, які отримали довгоочікувані звістки!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, полон, росія
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