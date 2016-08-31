«Не залишаю спорт назовсім»: Коноплянка заявив про завершення карʼєри футболіста
Сьогодні, 18:04
Український футболіст Євген Коноплянка оголосив, що ухвалив рішення завершити професійну кар’єру. Однак спортсмен запевнив, що не залишає спорт.
Про це свідчить його звернення у соцмережах, пише Громадське.
«Футбол для мене — більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене як людини, особистості та професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити, пересуваючись на футбольному полі», — заявив спортсмен.
Він пригадав початок своєї професійної клубної карʼєри у «Дніпрі», а також її продовження, зокрема в іспанській «Севільї» та українському «Шахтарі».
«Грати за збірну України, за свою країну було справді мрією <…> Тепер я рухаюсь до нового розділу свого життя», — наголосив спортсмен.
Більше про Коноплянку
Уродженець Кропивницького у 2007 році дебютував у вищій лізі чемпіонату України в матчі «Дніпро» — «Закарпаття». Він грав за цей клуб ще кілька сезонів — до 2015 року. Після закінчення контракту на Коноплянку претендувала низка відомих клубів, зокрема «Ліверпуль», «Ювентус», «Мілан», «Рома» та «Парі Сен-Жермен». Проте він обрав клуб «Севілья», у складі якого став переможцем Ліги Європи УЄФА.
Коноплянка також грав за польський клуб «Краковія» та німецький «Шальке 04». А у складі донецького «Шахтаря» став чемпіоном України 2019/2020.
Двічі грав у збірній України на Євро — у 2012 та 2016 роках.
У 2015-му він став спортсменом року в Україні, а також увійшов до переліку 100 найкращих футболістів року за версією Guardian.
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Про це свідчить його звернення у соцмережах, пише Громадське.
«Футбол для мене — більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене як людини, особистості та професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити, пересуваючись на футбольному полі», — заявив спортсмен.
Він пригадав початок своєї професійної клубної карʼєри у «Дніпрі», а також її продовження, зокрема в іспанській «Севільї» та українському «Шахтарі».
«Грати за збірну України, за свою країну було справді мрією <…> Тепер я рухаюсь до нового розділу свого життя», — наголосив спортсмен.
Більше про Коноплянку
Уродженець Кропивницького у 2007 році дебютував у вищій лізі чемпіонату України в матчі «Дніпро» — «Закарпаття». Він грав за цей клуб ще кілька сезонів — до 2015 року. Після закінчення контракту на Коноплянку претендувала низка відомих клубів, зокрема «Ліверпуль», «Ювентус», «Мілан», «Рома» та «Парі Сен-Жермен». Проте він обрав клуб «Севілья», у складі якого став переможцем Ліги Європи УЄФА.
Коноплянка також грав за польський клуб «Краковія» та німецький «Шальке 04». А у складі донецького «Шахтаря» став чемпіоном України 2019/2020.
Двічі грав у збірній України на Євро — у 2012 та 2016 роках.
У 2015-му він став спортсменом року в Україні, а також увійшов до переліку 100 найкращих футболістів року за версією Guardian.
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