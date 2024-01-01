Полум’яні ночі Донбасу: окупанти відчули всю нищівну міць артилерійського удару українських воїнів . ФОТО

Полум’яні ночі Донбасу: окупанти відчули всю нищівну міць артилерійського удару українських воїнів . ФОТО
Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну особовий склад 33-ї Окремої механізованої бригади Збройних Сил України продовжує знищувати окупантів, де б ті не перебували. Спочатку на Запорізькому напрямку, на цей час – на Донеччині.

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”.

У підрозділах з’єднання зі зброєю в руках захищають Україну представники різних областей України, і це робить бригаду ще більш різноманітною та згуртованою.

Що не доба, то чергові підтвердження успішної бойової роботи.

Наприклад, виняткова нагода трапилася операторам “Фурії” батальйону управління артилерійської розвідки. Бригадні “пташники” отримали координати цілі у тилу противника, де ті накопичували боєкомплект. Крила пролетіли углиб, і вже за лічені хвилини ворожий склад відчув на собі всю нищівну міць вогневого артилерійського удару українських воїнів!
Полум’яні ночі Донбасу: окупанти відчули всю нищівну міць артилерійського удару українських воїнів . ФОТО

Вражаючі та ефектні фото, поширені Службою зв’язків з громадськістю 33-ї ОМБр ЗСУ, підтверджують феєричне видовище полум’яних ночей Донбасу.

В Оперативному командуванні “Захід” наводять контактну інформацію для тих, хто прагне долучитися до лав 33-ї ОМБр: тел.: +380 98 363 8420; e-mail: [email protected].
Полум’яні ночі Донбасу: окупанти відчули всю нищівну міць артилерійського удару українських воїнів . ФОТО

Фото Служби зв’язків з громадськістю 33-ї ОМБр ЗСУ.
Полум’яні ночі Донбасу: окупанти відчули всю нищівну міць артилерійського удару українських воїнів . ФОТО
Полум’яні ночі Донбасу: окупанти відчули всю нищівну міць артилерійського удару українських воїнів . ФОТО
Полум’яні ночі Донбасу: окупанти відчули всю нищівну міць артилерійського удару українських воїнів . ФОТО
Полум’яні ночі Донбасу: окупанти відчули всю нищівну міць артилерійського удару українських воїнів . ФОТО
Полум’яні ночі Донбасу: окупанти відчули всю нищівну міць артилерійського удару українських воїнів . ФОТО
Полум’яні ночі Донбасу: окупанти відчули всю нищівну міць артилерійського удару українських воїнів . ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна
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