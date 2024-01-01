Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці значний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-20°, вдень 25-27°.
Волинська область
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці значний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці значний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-20°, вдень 25-27°.
Волинська область
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці значний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°.
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