Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці значний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 18-20°, вдень 25-27°.

Волинська область

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці значний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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