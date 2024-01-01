Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці значний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 18-20°, вдень 25-27°.



Волинська область



Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці значний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці значний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 18-20°, вдень 25-27°.Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці значний дощ, гроза, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°.

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