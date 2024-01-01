Як на Волині вимикатимуть світло 18 липня: оприлюднено графіки

Як на Волині вимикатимуть світло 18 липня: оприлюднено графіки
У четвер по всій країні графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом доби.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

Так, з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00 – три черги.

Найбільші обмеження будуть застосовані у період з 16:00 до 22:00 – обленерго задіють чотири черги відключень. Це означає, що відключатимуть до 70% споживачів одночасно.

Подивитися графіки вимкнення світла для вашої черги можна на сайті Волиньобленерго за цим посиланням.

Як на Волині вимикатимуть світло 18 липня: оприлюднено графіки

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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