Як на Волині вимикатимуть світло 18 липня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:14
У четвер по всій країні графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом доби.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Так, з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00 – три черги.
Найбільші обмеження будуть застосовані у період з 16:00 до 22:00 – обленерго задіють чотири черги відключень. Це означає, що відключатимуть до 70% споживачів одночасно.
Подивитися графіки вимкнення світла для вашої черги можна на сайті Волиньобленерго за цим посиланням.
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Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Так, з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00 – три черги.
Найбільші обмеження будуть застосовані у період з 16:00 до 22:00 – обленерго задіють чотири черги відключень. Це означає, що відключатимуть до 70% споживачів одночасно.
Подивитися графіки вимкнення світла для вашої черги можна на сайті Волиньобленерго за цим посиланням.
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