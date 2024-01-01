Як на Волині вимикатимуть світло 18 липня: оприлюднено графіки





Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



Так, з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00 – три черги.



Найбільші обмеження будуть застосовані у період з 16:00 до 22:00 – обленерго задіють чотири черги відключень. Це означає, що відключатимуть до 70% споживачів одночасно.



Подивитися графіки вимкнення світла для вашої черги можна на сайті Волиньобленерго за цим





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер по всій країні графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом доби.Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.Так, з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00 – три черги.Найбільші обмеження будуть застосовані у період з 16:00 до 22:00 – обленерго задіють чотири черги відключень. Це означає, що відключатимуть до 70% споживачів одночасно.Подивитися графіки вимкнення світла для вашої черги можна на сайті Волиньобленерго за цим посиланням

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