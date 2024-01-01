Зимовий чи літній: що думають волиняни про скасування переведення годинників





Журналісти



Клінічна психологиня Олена Кузьмич розповідає, що зміна часу часто має певні психологічні наслідки, адже відбувається порушення звичного режиму сну. Це може призвести до відчуття втоми протягом дня.



«У деяких людей зміни в часі викликають стрес і тривогу. Це пов’язано з тим, що організм потребує часу для адаптації до нових умов. Через нестачу сну і порушення наших біоритмів виникає дратівливість, знижується концентрація і продуктивність, що впливає на якість виконання щоденних завдань. Хронічний недосип, стрес та інші психологічні виклики можуть мати й довгострокові наслідки для загального здоров’я: виникають серцево-судинні захворювання, послаблюється імунна система», – зауважує психологиня.



Начальник сектору комунікації ГУНП Ольга Бузулук розповіла, що з її режимом життя й роботи, переведення часу на неї не впливає, адже вона будь-коли має бути в тонусі.



«Якщо дивитись з наукової точки зору і нашого здоровʼя, то правильно, це підтверджують спеціалісти, які вже не один рік цю тему відстоюють. Євросоюз, наскільки я читаю, також планує відмовитися від переведення годинників, адже наразі перехід на літній/зимовий час у світі здійснюють ще менше ста країн. Однак цей процес відкладається вже кілька років, оскільки країни ще вирішують, за яким часом вони хочуть жити», – додала Ольга Бузулук.



Лучанин



Пенсіонерка Валентина розповідає, що пристосування до умов нового часу для неї завжди проходило складно і тривало до двох тижнів.



«У мене погіршувалося самопочуття, бо треба було перебудуватися з одного розпорядку дня на інший. Бачила, що і на тварин це переведення мало негативний вплив. Тому я за один час: чи літній, чи зимовий, але без переведення», – розмірковує Валентина.



Олеся, мама двох дітей, які навчаються у школі в різні зміни, проти переходу на зимовий час і так залишити.



«Особисто мені зручніший літній час. Краще раніше встати, тоді довший вечір і більше можна встигнути зробити. От уявіть, що наступного літа сонце буде сходити о 4-й ранку, а вже о 21-й темнітиме. В сина уроки закінчуються о 18:45 і я бачу, який він ввечері втомлений. Тому вважаю, що таки краще працювати в ритмі на годину раніше», – переконана Олеся.



«Я підтримую таке рішення, адже переведення часу завжди стресує і дорослих, і дітей, провокує зайву сонливість, втому, дратівливість. Потрібно близько двох тижнів, а то й більше, щоб біологічний ритм відновився», – висловила власні спостереження Ірина.



Такої ж думки дотримується й Оксана, в якої після переведення годинника фактично на тиждень знижується працездатність і її дітям теж дуже важко перелаштовуватися на зміни в часі. За словами жінки, їх майже неможливо вранці розбудити у школу, на перших уроках вони просто досипають. Тому Оксана за те, щоб цьогоріч востаннє перевели стрілки годинників і залишили нам зимовий час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 261 народний депутат проголосував за те, щоб 27 жовтня востаннє перевели стрілки годинників на зимовий час і з того дня більше не було сезонних переходів на території України. Понад три роки у парламенті йшли до цього рішення.Журналісти ВСН поцікавилися у волинян, що вони думають з цього приводу і як постійні переведення часу впливають на їхнє самопочуття.Клінічна психологинярозповідає, що зміна часу часто має певні психологічні наслідки, адже відбувається порушення звичного режиму сну. Це може призвести до відчуття втоми протягом дня.«У деяких людей зміни в часі викликають стрес і тривогу. Це пов’язано з тим, що організм потребує часу для адаптації до нових умов. Через нестачу сну і порушення наших біоритмів виникає дратівливість, знижується концентрація і продуктивність, що впливає на якість виконання щоденних завдань. Хронічний недосип, стрес та інші психологічні виклики можуть мати й довгострокові наслідки для загального здоров’я: виникають серцево-судинні захворювання, послаблюється імунна система», – зауважує психологиня.Начальник сектору комунікації ГУНПрозповіла, що з її режимом життя й роботи, переведення часу на неї не впливає, адже вона будь-коли має бути в тонусі.«Якщо дивитись з наукової точки зору і нашого здоровʼя, то правильно, це підтверджують спеціалісти, які вже не один рік цю тему відстоюють. Євросоюз, наскільки я читаю, також планує відмовитися від переведення годинників, адже наразі перехід на літній/зимовий час у світі здійснюють ще менше ста країн. Однак цей процес відкладається вже кілька років, оскільки країни ще вирішують, за яким часом вони хочуть жити», – додала Ольга Бузулук.Лучанин Сергій вважає, що логічніше було б літній залишити, а не зимовий. Або так як є – переводити двічі на рік. Його підтримує Олександр, якому теж краще жити за літнім часом, але він не вбачає доцільності у прийнятті цього рішення саме під час війни.Пенсіонеркарозповідає, що пристосування до умов нового часу для неї завжди проходило складно і тривало до двох тижнів.«У мене погіршувалося самопочуття, бо треба було перебудуватися з одного розпорядку дня на інший. Бачила, що і на тварин це переведення мало негативний вплив. Тому я за один час: чи літній, чи зимовий, але без переведення», – розмірковує Валентина., мама двох дітей, які навчаються у школі в різні зміни, проти переходу на зимовий час і так залишити.«Особисто мені зручніший літній час. Краще раніше встати, тоді довший вечір і більше можна встигнути зробити. От уявіть, що наступного літа сонце буде сходити о 4-й ранку, а вже о 21-й темнітиме. В сина уроки закінчуються о 18:45 і я бачу, який він ввечері втомлений. Тому вважаю, що таки краще працювати в ритмі на годину раніше», – переконана Олеся.«Я підтримую таке рішення, адже переведення часу завжди стресує і дорослих, і дітей, провокує зайву сонливість, втому, дратівливість. Потрібно близько двох тижнів, а то й більше, щоб біологічний ритм відновився», – висловила власні спостереженняТакої ж думки дотримується й, в якої після переведення годинника фактично на тиждень знижується працездатність і її дітям теж дуже важко перелаштовуватися на зміни в часі. За словами жінки, їх майже неможливо вранці розбудити у школу, на перших уроках вони просто досипають. Тому Оксана за те, щоб цьогоріч востаннє перевели стрілки годинників і залишили нам зимовий час.

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