Від початку липня через укуси кліщів у п'ятьох волинян виявили хворобу Лайма
Сьогодні, 22:46
Від початку 2024 року через укуси кліщів на Волині зареєстрували дев'ять випадків хвороби Лайма. П'ять із них — у липні.
У 80% випадків волиняни інфікувалися через укуси кліщів під час збирання ягід, решта – під час відпочинку на природі та відвідування міських парків.
Про це інформує Волинськиф обласний Центр контролю та профілактики хвороб.
Хвороба Лайма — бактеріальна інфекція, що вражає нервову систему, опорно-руховий апарат і серце. Епідеміологи кажуть: первинними симптомами цієї хвороби є гарячка, головний біль, сильна втома та часто – характерна червона пляма в місці укусу, яка з часом більшає і стає схожою на мішень.
"Якщо в перші тижні, а краще – дні, не зупинити хворобу Лайма курсом антибіотиків або не завершити її лікування, вона перейде в хронічну форму, яка не піддається ефективній медикаментозній терапії. Що більше часу минуло від укусу, то важче лікувати хворобу", — наголосили в Центрі контролю і профілактики хвороб.
Що робити, якщо знайшли на тілі кліща
не тиснути;
не виривати;
не заливати олією або спиртом;
звернутися у травмпункт, де допоможуть витягнути кліща;
якщо поблизу немає лікаря, акуратно викрутити кліща обертальними рухами пінцетом або через марлю;
обробити місце укусу хлоргексидином, водою та милом, спиртом тощо;
здати кров на антитіла;
за потреби пройти імунотерапію.
Епідеміологи додали, що наразі для людей не існує вакцини від хвороби Лайма.
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У 80% випадків волиняни інфікувалися через укуси кліщів під час збирання ягід, решта – під час відпочинку на природі та відвідування міських парків.
Про це інформує Волинськиф обласний Центр контролю та профілактики хвороб.
Хвороба Лайма — бактеріальна інфекція, що вражає нервову систему, опорно-руховий апарат і серце. Епідеміологи кажуть: первинними симптомами цієї хвороби є гарячка, головний біль, сильна втома та часто – характерна червона пляма в місці укусу, яка з часом більшає і стає схожою на мішень.
"Якщо в перші тижні, а краще – дні, не зупинити хворобу Лайма курсом антибіотиків або не завершити її лікування, вона перейде в хронічну форму, яка не піддається ефективній медикаментозній терапії. Що більше часу минуло від укусу, то важче лікувати хворобу", — наголосили в Центрі контролю і профілактики хвороб.
Що робити, якщо знайшли на тілі кліща
не тиснути;
не виривати;
не заливати олією або спиртом;
звернутися у травмпункт, де допоможуть витягнути кліща;
якщо поблизу немає лікаря, акуратно викрутити кліща обертальними рухами пінцетом або через марлю;
обробити місце укусу хлоргексидином, водою та милом, спиртом тощо;
здати кров на антитіла;
за потреби пройти імунотерапію.
Епідеміологи додали, що наразі для людей не існує вакцини від хвороби Лайма.
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