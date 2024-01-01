Чи зможуть ухилянти перереєструвати авто на іншу особу: пояснення від сервісного центру МВС





Народні депутати хочуть ініціювати закон, згідно з яким, ухилянти не матимуть права переоформляти авто на іншу особу. Та яка ситуація зараз, журналісти Юлії Матящук.



За її словами, зараз законодавство не передбачає заборони на перереєстрацію авто для тих, хто ухиляється від служби у війську.



«Законом не передбачено заборону на проведення реєстраційних операцій з транспортними засобами для громадян, які не оновили військово-облікові дані», - зазначила Юлія Матящук.



Перереєстрація транспортного засобу включає кілька основних кроків:



Підготовка документів. Поточний власник та новий власник мають підготувати необхідні документи, зокрема паспорти, ідентифікаційні коди, технічний паспорт автомобіля, договір купівлі-продажу або дарування.



Відвідування сервісного центру МВС. Обидві сторони повинні звернутися до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (МВС), де проводиться перевірка документів та технічного стану автомобіля. Хоча, як зазначила Юлія Матящук, автомобіль не обов’язково приганяти до сервісного центру. Його огляд здійснюється на прохання нового власника.



Оплата зборів. Новий власник повинен сплатити адміністративні збори за перереєстрацію автомобіля.



Отримання нових документів. Після перевірки та оплати зборів новий власник отримує свідоцтво про реєстрацію на своє ім'я.



До слова, перереєстрація автомобіля на іншу особу, здійснена з метою ухилення від мобілізації машини, може бути розцінена як зловживання правом. Хоча формально ця процедура є законною, на практиці такі дії можуть викликати питання з боку правоохоронних органів. В разі виявлення фактів ухилення від мобілізації авто, передбачені санкції згідно з Кримінальним кодексом України.

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