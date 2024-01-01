Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18-20 липня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18-20 липня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-20 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер, 18 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильній магнітній бурі, яка вже в п'ятницю, 19 липня, знизить свою активність до К-індексу 3 (зелений рівень) – невеликі геомагнітні хвилювання, які зберігатимуться і у п'ятницю, 20 липня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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