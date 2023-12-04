У громадському транспорті Луцька не вистачає водіїв

У громадському транспорті Луцька не вистачає водіїв
У громадському транспорті Луцька дефіцит водіїв.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів заступник начальника відділу транспорту Луцької міської ради Олександр Середа.

"У громадському транспорті Луцька не вистачає водіїв. Це стосується як тролейбусів, так і особливо автобусів. Справа у тому, що водії не броньовані як правило. І їх зараз активно мобілізують. От сьогодні, наприклад, у нас зняли прямо з рейсу водія 9-го маршруту на зупинці та забрали до ТЦК. Тому не дивно, що кількість автобусів, які виходять на рейс, скоротилась.

Ця проблема особливо загострилася останнім часом. Ще минулого року такого не було. Як результат, часто водіями є чоловіки пенсійного віку. Або ж жінки, як це є на тролейбусах. А іноді на маршрут просто виходить менша кількість автобусів, бо возити людей немає кому", - зазначив чиновник.

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Теги: громадський транспорт, Луцьк, дефіцит кадрів
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