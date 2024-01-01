Ребра і стейк: які ціни на «шашличне» м'ясо у Луцьку
Сьогодні, 07:15
Ціни на шашличне м'ясо у Луцьку в липні 2024 року варіюються залежно від виду м'яса.
Про це йшлось в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
На базарі у Луцьку є чималий вибір м'яса:
шия – 190-200 грн за кг,
стейк – 170 грн за кг,
ребра – 150 грн за кг.
Продавчиня каже, що зараз «шашличний» сезон, найчастіше беруть шию та ребра на гриль.
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Про це йшлось в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
На базарі у Луцьку є чималий вибір м'яса:
шия – 190-200 грн за кг,
стейк – 170 грн за кг,
ребра – 150 грн за кг.
Продавчиня каже, що зараз «шашличний» сезон, найчастіше беруть шию та ребра на гриль.
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