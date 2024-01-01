Ребра і стейк: які ціни на «шашличне» м'ясо у Луцьку





Про це йшлось в сюжеті телеканалу



На базарі у Луцьку є чималий вибір м'яса:



шия – 190-200 грн за кг,

стейк – 170 грн за кг,

ребра – 150 грн за кг.

Продавчиня каже, що зараз «шашличний» сезон, найчастіше беруть шию та ребра на гриль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на шашличне м'ясо у Луцьку в липні 2024 року варіюються залежно від виду м'яса.Про це йшлось в сюжеті телеканалу «КонкурентTV» На базарі у Луцьку є чималий вибір м'яса:шия – 190-200 грн за кг,стейк – 170 грн за кг,ребра – 150 грн за кг.Продавчиня каже, що зараз «шашличний» сезон, найчастіше беруть шию та ребра на гриль.

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