Ребра і стейк: які ціни на «шашличне» м'ясо у Луцьку

Ребра і стейк: які ціни на «шашличне» м'ясо у Луцьку
Ціни на шашличне м'ясо у Луцьку в липні 2024 року варіюються залежно від виду м'яса.

Про це йшлось в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».

На базарі у Луцьку є чималий вибір м'яса:

шия – 190-200 грн за кг,
стейк – 170 грн за кг,
ребра – 150 грн за кг.
Продавчиня каже, що зараз «шашличний» сезон, найчастіше беруть шию та ребра на гриль.

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Теги: ціни, м'ясо, ринок
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