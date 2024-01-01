Якого числа Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси 2024 року: нові дати

Якого числа Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси 2024 року: нові дати
Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому дати більшості церковних свят змістилися на 13 днів. Це стосується і святкування трьох важливих свят, які присвячені Ісусу Христу. В народі їх ще називають Спасами.

Традиційно першим віряни святкують Медовий Спас, який ще часто називають Маковієм. Це день, коли в Церкві вшановують три святині: Животворящий Хрест Господній, Образ Спасителя та ікону Володимирської Божої Матері. До храмів несуть мед, щоб там його освятити, передає ТСН.

До переходу на новий календар ми святкували Маковія 14 серпня. А за новоюліанським календарем це свято припадатиме вже на 1 серпня.

Через кілька днів віряни святкують наступний — Яблучний — Спас. В Церкві більш розповсюджена інша назва, яка є офіційною — Преображення Господнє. Традиційно готують різноманітні страви з яблук. Також в цей період розпочинається період збирання урожаю.

Раніше Яблучний Спас припадав на 19 серпня, але після нововведення це свято будемо святкувати 6 серпня. Особливістю цього свята є те, що віряни несуть до храмів кошики з яблуками, щоб там їх освятити. В давнину вважалося, що цим люди освячують весь урожай, який зібрали цього року.

Останнє свято циклу носить народну назву Горіховий Спас. Віряни його також називають офіційною назвою — перенесення Нерукотворного образу Господнього до Константинополя.

Раніше Горіховий Спас святкувався наприкінці літа — 29 серпня. Але за новоюліанським календарем він припадатиме на 16 серпня.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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