Якого числа Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси 2024 року: нові дати





Традиційно першим віряни святкують Медовий Спас, який ще часто називають Маковієм. Це день, коли в Церкві вшановують три святині: Животворящий Хрест Господній, Образ Спасителя та ікону Володимирської Божої Матері. До храмів несуть мед, щоб там його освятити, передає



До переходу на новий календар ми святкували Маковія 14 серпня. А за новоюліанським календарем це свято припадатиме вже на 1 серпня.



Через кілька днів віряни святкують наступний — Яблучний — Спас. В Церкві більш розповсюджена інша назва, яка є офіційною — Преображення Господнє. Традиційно готують різноманітні страви з яблук. Також в цей період розпочинається період збирання урожаю.



Раніше Яблучний Спас припадав на 19 серпня, але після нововведення це свято будемо святкувати 6 серпня. Особливістю цього свята є те, що віряни несуть до храмів кошики з яблуками, щоб там їх освятити. В давнину вважалося, що цим люди освячують весь урожай, який зібрали цього року.



Останнє свято циклу носить народну назву Горіховий Спас. Віряни його також називають офіційною назвою — перенесення Нерукотворного образу Господнього до Константинополя.



Раніше Горіховий Спас святкувався наприкінці літа — 29 серпня. Але за новоюліанським календарем він припадатиме на 16 серпня.

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