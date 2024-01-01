18 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 18 липня, у світі відзначають День металурга, а віряни вшановують пам'ять святих мучеників Якинта й Еміліяна.Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії(на фото).Також день народження 18 липня у журналістівта, а також у співзасновника туристичної компанії «GЕО express»Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Афанасій, Омелян, Іван, Степан.Бажаємо усім великого здоров’я, достатку й радості від життя.18 липня в Україні і світі святкують День ідеальної сім’ї. Це день, присвячений визнанню важливості міцних сімейних зв’язків і святкуванню всіх тих чудових речей, які роблять нас сім’єю. Ідеальної сім’ї не існує. І це свято не про ідеальну сім’ю, а про щасливі миті разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та способи комунікації, про сімейні цінності. Історія виникнення Дня ідеальної сім’ї показує, що поняття ідеальної сім’ї може відрізнятися в різних сім’ях, і це не проблема.Також 18 липня Всесвітній день слухання. Це щорічна глобальна подія, яка відзначається 18 липня. Цей день присвячений розумінню світу, природного середовища, суспільства і культури через практику слухання та польових записів. Це час, коли варто заспокоїтися, "відкрити вуха" і вивчати звукові ландшафти. Запрошую вас відчути навколишній світ через звук, сприймати його з увагою та відкритістю. Ви можете відвідати природні місця, слухати птахів, шум лісу, води річки або навіть міський гамір.А ще 18 липня День народження "Тетріса". Саме цього дня 1985 року була представлена електронна версія цієї відомої комп’ютерної гри, яка побачила світ в червні 1984 року. Ця гра побудована на основі "тетраміно" – геометричних фігур, які складаються з чотирьох квадратів.18 липня святкують Міжнародний день Нельсона Мандели. Нельсон Мандела посвятив свою життя справі миру і гуманізму. Він був захисником прав людини, політичним ув’язненим, миротворцем міжнародного масштабу та першим президентом свобідної Південної Африки, обраним демократичним шляхом. Його внесок у боротьбу за демократію, рівність, права дітей та інших уразливих груп населення.