Жнива на Волині — в активній фазі: скільки урожаю вже зібрали

Жнива на Волині — в активній фазі: скільки урожаю вже зібрали
Станом на середину липня жнива на Волині знаходяться в активній фазі. З 23 тисяч гектарів аграрії уже намолотили 108 тонн зернових.

Про це в коментарі Суспільному розповів начальник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко.

З його слів, зараз середня урожайність зерна на Волині — 408 центнерів з гектара.

"В сільськогосподарських підприємствах вже фактично завершено збір озимого ячменю, намолочено 38 тисяч тонн із середньою врожайністю 52 центнери з гектара. Також зібрано вже орієнтовно 15% пшениці. Збір озимого ріпаку та гороху — на екваторі", — зазначив Юрій Юрченко.
Посадовець додав, що за сприятливих погодних умов збирання зернової групи і ріпаку волинські аграрії завершать за 5-10 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: жнива, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жнива на Волині — в активній фазі: скільки урожаю вже зібрали
Сьогодні, 08:20
Ребра і стейк: які ціни на «шашличне» м'ясо у Луцьку
Сьогодні, 07:15
У громадському транспорті Луцька не вистачає водіїв
Сьогодні, 05:14
Якого числа Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси 2024 року: нові дати
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18-20 липня
Сьогодні, 01:30
Схожі новини
На Волині затягуються жнива: що і скільки вдалося зібрати На Волині затягуються жнива: що і скільки вдалося зібрати
04 серпень, 2023, 15:54
Волинянин відпросився з фронту, щоб допомогти дружині жнивувати. ВІДЕО Волинянин відпросився з фронту, щоб допомогти дружині жнивувати. ВІДЕО
31 липень, 2023, 22:57
На Волині стартували жнива На Волині стартували жнива
08 липень, 2023, 22:58
На Волині зібрали ранні зернові На Волині зібрали ранні зернові
08 вересень, 2022, 06:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жнива на Волині — в активній фазі: скільки урожаю вже зібрали
Сьогодні, 08:20
 0
Ребра і стейк: які ціни на «шашличне» м'ясо у Луцьку
Сьогодні, 07:15
 0
У громадському транспорті Луцька не вистачає водіїв
Сьогодні, 05:14
 0
Якого числа Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси 2024 року: нові дати
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18-20 липня
Сьогодні, 01:30
 0
Медіа
відео
1/8