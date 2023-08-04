Жнива на Волині — в активній фазі: скільки урожаю вже зібрали
Сьогодні, 08:20
Станом на середину липня жнива на Волині знаходяться в активній фазі. З 23 тисяч гектарів аграрії уже намолотили 108 тонн зернових.
Про це в коментарі Суспільному розповів начальник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко.
З його слів, зараз середня урожайність зерна на Волині — 408 центнерів з гектара.
"В сільськогосподарських підприємствах вже фактично завершено збір озимого ячменю, намолочено 38 тисяч тонн із середньою врожайністю 52 центнери з гектара. Також зібрано вже орієнтовно 15% пшениці. Збір озимого ріпаку та гороху — на екваторі", — зазначив Юрій Юрченко.
Посадовець додав, що за сприятливих погодних умов збирання зернової групи і ріпаку волинські аграрії завершать за 5-10 днів.
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Про це в коментарі Суспільному розповів начальник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко.
З його слів, зараз середня урожайність зерна на Волині — 408 центнерів з гектара.
"В сільськогосподарських підприємствах вже фактично завершено збір озимого ячменю, намолочено 38 тисяч тонн із середньою врожайністю 52 центнери з гектара. Також зібрано вже орієнтовно 15% пшениці. Збір озимого ріпаку та гороху — на екваторі", — зазначив Юрій Юрченко.
Посадовець додав, що за сприятливих погодних умов збирання зернової групи і ріпаку волинські аграрії завершать за 5-10 днів.
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