Уночі ППО збила 16 запущених дронів та дві керовані ракети

У ніч на 18 липня 2024 року ворог завдав удару по території України 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» та трьома керованими авіаційними ракетами. ППО збила всі ворожі безпілотники та дві ракети.Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант«Shahed-131/136» ворог запускав із Курської області росії. Дві ракети Х-59/Х-69 та одну Х-35 йшли із південного напрямку.Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби.В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 «шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.Більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування «Схід».