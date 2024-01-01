Блок-тисячник АЕС достроково підключили до мережі після ремонту
Сьогодні, 21:43
"Енергоатом" підключив енергоблок-тисячник до мережі після планового ремонту. Підключення провели достроково.
Про це повідомили в компанії.
Очікується, що повернення енергоблоку в штатний режим значно підсилить енергомережу. Всі інші блоки на підконтрольній Україні території працюють у плановому режимі.
"На виконання завдання Міністерства енергетики України, Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання", – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в компанії.
Очікується, що повернення енергоблоку в штатний режим значно підсилить енергомережу. Всі інші блоки на підконтрольній Україні території працюють у плановому режимі.
"На виконання завдання Міністерства енергетики України, Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання", – йдеться у повідомленні.
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