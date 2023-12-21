Коли садочки у Луцьку запрацюють в штатному режимі





Про це у коментарі журналістам Віталій Бондар.



За його словами, після літнього відпочинку 12 серпня дошкільні заклади міста готові зустрічати маленьких вихованців. Зараз проводяться всі необхідні підготовчі роботи.



Кожен садочок підготував оновлені освітні програми, які враховують потреби та інтереси дітей. Освітній процес включає розвивальні ігри, заняття з логіки, творчості, фізичної культури та багато інших корисних активностей.



Зараз у місті працює вісім чергових садочків: № 1, 3, 5, 16, 17, 21, 30, 40, які відвідують понад півтори тисячі вихованців.



«Після 12 серпня ці вісім чергових дитячих садочків підуть на відпочинок. У цих закладах теж треба виконати ремонтні роботи та підготувати їх до початку нового навчального року», - розповів Віталій Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незабаром у Луцьку знову в штатному режимі запрацюють дитячі садочки, які були на літній перерві. Вже з серпня батьки можуть безпечно віддавати своїх дітей до дошкільних закладів.Про це у коментарі журналістам ВСН розповів директор Департаменту освіти Луцької міської радиЗа його словами, після літнього відпочинку 12 серпня дошкільні заклади міста готові зустрічати маленьких вихованців. Зараз проводяться всі необхідні підготовчі роботи.Кожен садочок підготував оновлені освітні програми, які враховують потреби та інтереси дітей. Освітній процес включає розвивальні ігри, заняття з логіки, творчості, фізичної культури та багато інших корисних активностей.Зараз у місті працює вісім чергових садочків: № 1, 3, 5, 16, 17, 21, 30, 40, які відвідують понад півтори тисячі вихованців.«Після 12 серпня ці вісім чергових дитячих садочків підуть на відпочинок. У цих закладах теж треба виконати ремонтні роботи та підготувати їх до початку нового навчального року», - розповів Віталій Бондар.

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