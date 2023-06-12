Додому з полону повернулися 95 українських військових: серед них – ті, хто на гвинтокрилі літали на «Азовсталь»





Про це Володимир Зеленський.



"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.



Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", - йдеться в повідомленні.



У Координаційному штабі уточнили, що серед них - 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на «Азовсталь», щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.



Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.



Крім того, у Координаційному штабі кажуть, що серед звільнених — 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро – оборонці «Азовсталі»). Від початку повномасштабного вторгнення цей обмін став уже 54-м. Загалом з російського полону вже повернули 3405 людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна вдалося повернути 95 українських військових з російського полну.Про це повідомив президент України"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", - йдеться в повідомленні.У Координаційному штабі уточнили, що серед них - 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на «Азовсталь», щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.Крім того, у Координаційному штабі кажуть, що серед звільнених — 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро – оборонці «Азовсталі»). Від початку повномасштабного вторгнення цей обмін став уже 54-м. Загалом з російського полону вже повернули 3405 людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію