Додому з полону повернулися 95 українських військових: серед них – ті, хто на гвинтокрилі літали на «Азовсталь»
Сьогодні, 15:37
Україна вдалося повернути 95 українських військових з російського полну.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.
Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", - йдеться в повідомленні.
У Координаційному штабі уточнили, що серед них - 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на «Азовсталь», щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.
Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.
Крім того, у Координаційному штабі кажуть, що серед звільнених — 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро – оборонці «Азовсталі»). Від початку повномасштабного вторгнення цей обмін став уже 54-м. Загалом з російського полону вже повернули 3405 людей.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.
Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", - йдеться в повідомленні.
У Координаційному штабі уточнили, що серед них - 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на «Азовсталь», щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.
Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.
Крім того, у Координаційному штабі кажуть, що серед звільнених — 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро – оборонці «Азовсталі»). Від початку повномасштабного вторгнення цей обмін став уже 54-м. Загалом з російського полону вже повернули 3405 людей.
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