Росія перегруповує штурмові групи на Харківському напрямку





Як передає



Зокрема, згідно з повідомленням, з початку доби підрозділи Сил оборони відбили п’ять ворожих атак на Харківському напрямку, ще три боєзіткнення станом на ранок тривали.



«Ворог намагається провести перегрупування своїх штурмових груп зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу в районі н.п. Глибоке, а також здійснює підготовку штурмових груп зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії до атак у Вовчанську», - поінформували в ОТУ «Харків».



Як зазначається, ворог завдав у напрямку позицій українських військ 1 ракетний удар, 20 авіаційних ударів (45 КАБ) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке, Малі Проходи, Стариця, Вовчанські Хутори та Ветеринарне.



Також ворог завдав 49 ударів дронами-камікадзе та здійснив 446 обстрілів.



За інформацією пресслужби, безповоротні та санітарні втрати ворога становили 102 особи. Крім того, знищено 3 танки, 1 протитанковий засіб, 7 артсистем, 10 автомобілів, 2 одиниці спеціальної техніки, 38 БПЛА, 49 укриттів та 2 пункти зберігання БК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська перегруповують штурмові групи на Харківському напрямку.Як передає Укрінформ , про це повідомляє пресслужба ОТУ «Харків».Зокрема, згідно з повідомленням, з початку доби підрозділи Сил оборони відбили п’ять ворожих атак на Харківському напрямку, ще три боєзіткнення станом на ранок тривали.«Ворог намагається провести перегрупування своїх штурмових груп зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу в районі н.п. Глибоке, а також здійснює підготовку штурмових груп зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії до атак у Вовчанську», - поінформували в ОТУ «Харків».Як зазначається, ворог завдав у напрямку позицій українських військ 1 ракетний удар, 20 авіаційних ударів (45 КАБ) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке, Малі Проходи, Стариця, Вовчанські Хутори та Ветеринарне.Також ворог завдав 49 ударів дронами-камікадзе та здійснив 446 обстрілів.За інформацією пресслужби, безповоротні та санітарні втрати ворога становили 102 особи. Крім того, знищено 3 танки, 1 протитанковий засіб, 7 артсистем, 10 автомобілів, 2 одиниці спеціальної техніки, 38 БПЛА, 49 укриттів та 2 пункти зберігання БК.

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