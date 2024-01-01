Росія перегруповує штурмові групи на Харківському напрямку

Росія перегруповує штурмові групи на Харківському напрямку
Російські окупаційні війська перегруповують штурмові групи на Харківському напрямку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОТУ «Харків».

Зокрема, згідно з повідомленням, з початку доби підрозділи Сил оборони відбили п’ять ворожих атак на Харківському напрямку, ще три боєзіткнення станом на ранок тривали.

«Ворог намагається провести перегрупування своїх штурмових груп зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу в районі н.п. Глибоке, а також здійснює підготовку штурмових груп зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії до атак у Вовчанську», - поінформували в ОТУ «Харків».

Як зазначається, ворог завдав у напрямку позицій українських військ 1 ракетний удар, 20 авіаційних ударів (45 КАБ) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке, Малі Проходи, Стариця, Вовчанські Хутори та Ветеринарне.

Також ворог завдав 49 ударів дронами-камікадзе та здійснив 446 обстрілів.

За інформацією пресслужби, безповоротні та санітарні втрати ворога становили 102 особи. Крім того, знищено 3 танки, 1 протитанковий засіб, 7 артсистем, 10 автомобілів, 2 одиниці спеціальної техніки, 38 БПЛА, 49 укриттів та 2 пункти зберігання БК.

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Теги: Росія, Україна, війна
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