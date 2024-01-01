На Волині дерево впало на житловий будинок. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 17 липня, о 11:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Конюхи Локачинської громади внаслідок погодних умов дерево впало на дах житлового будинку.



Рятувальники, які прибули до місця події, за допомогою бензопили розкряжували стовбур і гілля поваленого дерева та усунули його з будівлі.



Внаслідок падіння дерева залишився пошкоджений дах будинку, потерпілих немає.



На місці події працював черговий підрозділ 15-ї ДПРЧ селища Локачі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині дерево впало на житловий будинок.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 17 липня, о 11:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Конюхи Локачинської громади внаслідок погодних умов дерево впало на дах житлового будинку.Рятувальники, які прибули до місця події, за допомогою бензопили розкряжували стовбур і гілля поваленого дерева та усунули його з будівлі.Внаслідок падіння дерева залишився пошкоджений дах будинку, потерпілих немає.На місці події працював черговий підрозділ 15-ї ДПРЧ селища Локачі.

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