На Волині дерево впало на житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:27
На Волині дерево впало на житловий будинок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 17 липня, о 11:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Конюхи Локачинської громади внаслідок погодних умов дерево впало на дах житлового будинку.
Рятувальники, які прибули до місця події, за допомогою бензопили розкряжували стовбур і гілля поваленого дерева та усунули його з будівлі.
Внаслідок падіння дерева залишився пошкоджений дах будинку, потерпілих немає.
На місці події працював черговий підрозділ 15-ї ДПРЧ селища Локачі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 17 липня, о 11:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Конюхи Локачинської громади внаслідок погодних умов дерево впало на дах житлового будинку.
Рятувальники, які прибули до місця події, за допомогою бензопили розкряжували стовбур і гілля поваленого дерева та усунули його з будівлі.
Внаслідок падіння дерева залишився пошкоджений дах будинку, потерпілих немає.
На місці події працював черговий підрозділ 15-ї ДПРЧ селища Локачі.
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