Колишній воротар «Волині» призупинив кар'єру

Воротар рівненського Вереса та колишній голкіпер луцької Волиніухвалив рішення призупинити ігрову кар'єру через рекомендації лікарів після поглибленого обстеження у двох клініках Києва.Про це повідомляє Football.ua з посиланням на прес-службу рівненського клубу."Піти з футболу — це звучить занадто гучно. Наразі я прийняв рішення призупинити кар’єру гравця. Взимку робитиму нове обстеження. Можливо, ситуація покращиться. Щодо сприйняття такої новини — поставився до цього з розумінням. Здоров’я — найголовніше. Місце футболу тепер займе щось інше. Вперше про певні проблеми зі здоров’ям я дізнався декілька років тому, ще у Волині. Але тоді мені дозволили грати. А нещодавно після нового медогляду та УЗД-діагностики певну виявили негативну динаміку. Лікарі в Рівному побоялися брати на себе відповідальність за моє здоров’я і для остаточного заключення відправили на поглиблене обстеження до Києва", - повідомив молодий голкіпер.Зрештою, після обстеження у двох столичних лікарнях у Арсенія Коркодима діагностували патологію, яку не побачили ні в Луцьку, ні в Рівному."Мені протипоказані фізичні навантаження. Тому з професіональним футболом поки змушений попрощатися. Приємно, що мене підтримали рідні, уся команда, всі хлопці", — сказав Коркодим.Нагадаємо, 21-річний воротар приєднався до Вереса влітку 2022 року, проте за два сезони він не провів жодного офіційного матчу за "червоно-чорних".Восени минулого року він завоював срібні медалі у складі збірної України на студентському чемпіонаті світу в Китаї, а другу половину минулого сезону провів у складі Креміня у Першій лізі – 10 матчів, з яких п'ять на нуль при восьми пропущених м'ячах.У сезоні 2019/20 років був гравцем юнацької (U-19) команди «хрестоносців». Напередодні старту сезону 2020/21 років переведений до «Волині-2». У футболці другої команди лучан дебютував 6 вересня 2020 року в переможному (3:1) домашньому поєдинку 1-го туру групи А Другої ліги України проти вінницької «Ниви». Арсеній вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч. У сезоні 2020/21 років зіграв 23 матчі в Другій лізі України. У футболці першої команд лучан дебютував 18 серпня 2021 року в нічийному (1:1) виїзному поєдинку 2-го попереднього раунду кубку України проти вінницької «Ниви». Коркодим вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч[3]. У Першій лізі України дебютував 29 жовтня 2021 року в програному (0:1) домашньому поєдинку 16-го туру проти волочиського «Агробізнеса». Арсеній вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч.