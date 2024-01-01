Колишній воротар «Волині» призупинив кар'єру

Колишній воротар «Волині» призупинив кар'єру
Воротар рівненського Вереса та колишній голкіпер луцької Волині Арсеній Коркодим ухвалив рішення призупинити ігрову кар'єру через рекомендації лікарів після поглибленого обстеження у двох клініках Києва.

Про це повідомляє Football.ua з посиланням на прес-службу рівненського клубу.

"Піти з футболу — це звучить занадто гучно. Наразі я прийняв рішення призупинити кар’єру гравця. Взимку робитиму нове обстеження. Можливо, ситуація покращиться. Щодо сприйняття такої новини — поставився до цього з розумінням. Здоров’я — найголовніше. Місце футболу тепер займе щось інше. Вперше про певні проблеми зі здоров’ям я дізнався декілька років тому, ще у Волині. Але тоді мені дозволили грати. А нещодавно після нового медогляду та УЗД-діагностики певну виявили негативну динаміку. Лікарі в Рівному побоялися брати на себе відповідальність за моє здоров’я і для остаточного заключення відправили на поглиблене обстеження до Києва", - повідомив молодий голкіпер.

Зрештою, після обстеження у двох столичних лікарнях у Арсенія Коркодима діагностували патологію, яку не побачили ні в Луцьку, ні в Рівному.

"Мені протипоказані фізичні навантаження. Тому з професіональним футболом поки змушений попрощатися. Приємно, що мене підтримали рідні, уся команда, всі хлопці", — сказав Коркодим.

Нагадаємо, 21-річний воротар приєднався до Вереса влітку 2022 року, проте за два сезони він не провів жодного офіційного матчу за "червоно-чорних".

Восени минулого року він завоював срібні медалі у складі збірної України на студентському чемпіонаті світу в Китаї, а другу половину минулого сезону провів у складі Креміня у Першій лізі – 10 матчів, з яких п'ять на нуль при восьми пропущених м'ячах.

У сезоні 2019/20 років був гравцем юнацької (U-19) команди «хрестоносців». Напередодні старту сезону 2020/21 років переведений до «Волині-2». У футболці другої команди лучан дебютував 6 вересня 2020 року в переможному (3:1) домашньому поєдинку 1-го туру групи А Другої ліги України проти вінницької «Ниви». Арсеній вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч. У сезоні 2020/21 років зіграв 23 матчі в Другій лізі України. У футболці першої команд лучан дебютував 18 серпня 2021 року в нічийному (1:1) виїзному поєдинку 2-го попереднього раунду кубку України проти вінницької «Ниви». Коркодим вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч[3]. У Першій лізі України дебютував 29 жовтня 2021 року в програному (0:1) домашньому поєдинку 16-го туру проти волочиського «Агробізнеса». Арсеній вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч.

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Теги: Коркодим, футбол, спорт, Волинь, травма
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