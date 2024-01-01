Після обстрілу рятувальник на Харківщині приїхав гасити пожежу у власному домі, де загинула його дружина.
Сьогодні, 14:30
На Харківщині рятувальник приїхав гасити пожежу після російського обстрілу. Як виявилося, пожежа охопила його дім, у ній загинула дружина та постраждав син рятувальника.
Трагічне фото згорьованого рятувальника на згарищі опублікувала ДСНС в телеграмі.
«Рятувальники теж втрачають… Цей кадр із згарища у селищі Великий Бурлук на Харківщині днями сколихнув всю країну», - йдеться у повідомленні.
Під час чергування вогнеборець ДСНС приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу: на жаль, там його чекали руїни власного дому. Його 37-річна дружина загинула, а 10-річного сина з опіковими травмами госпіталізували до медзакладу.
«росія знищила долю ще однієї української сім’ї… Сумуємо всією великою родиною ДСНС», - йдеться у повідомленні.
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Трагічне фото згорьованого рятувальника на згарищі опублікувала ДСНС в телеграмі.
«Рятувальники теж втрачають… Цей кадр із згарища у селищі Великий Бурлук на Харківщині днями сколихнув всю країну», - йдеться у повідомленні.
Під час чергування вогнеборець ДСНС приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу: на жаль, там його чекали руїни власного дому. Його 37-річна дружина загинула, а 10-річного сина з опіковими травмами госпіталізували до медзакладу.
«росія знищила долю ще однієї української сім’ї… Сумуємо всією великою родиною ДСНС», - йдеться у повідомленні.
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Після обстрілу рятувальник на Харківщині приїхав гасити пожежу у власному домі, де загинула його дружина.
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