Після обстрілу рятувальник на Харківщині приїхав гасити пожежу у власному домі, де загинула його дружина.

Після обстрілу рятувальник на Харківщині приїхав гасити пожежу у власному домі, де загинула його дружина.
На Харківщині рятувальник приїхав гасити пожежу після російського обстрілу. Як виявилося, пожежа охопила його дім, у ній загинула дружина та постраждав син рятувальника.

Трагічне фото згорьованого рятувальника на згарищі опублікувала ДСНС в телеграмі.

«Рятувальники теж втрачають… Цей кадр із згарища у селищі Великий Бурлук на Харківщині днями сколихнув всю країну», - йдеться у повідомленні.

Під час чергування вогнеборець ДСНС приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу: на жаль, там його чекали руїни власного дому. Його 37-річна дружина загинула, а 10-річного сина з опіковими травмами госпіталізували до медзакладу.

«росія знищила долю ще однієї української сім’ї… Сумуємо всією великою родиною ДСНС», - йдеться у повідомленні.

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Теги: рятувальники, Україна
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