Після обстрілу рятувальник на Харківщині приїхав гасити пожежу у власному домі, де загинула його дружина.

На Харківщині рятувальник приїхав гасити пожежу після російського обстрілу. Як виявилося, пожежа охопила його дім, у ній загинула дружина та постраждав син рятувальника.Трагічне фото згорьованого рятувальника на згарищі опублікувала ДСНС в телеграмі.«Рятувальники теж втрачають… Цей кадр із згарища у селищі Великий Бурлук на Харківщині днями сколихнув всю країну», - йдеться у повідомленні.Під час чергування вогнеборець ДСНС приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу: на жаль, там його чекали руїни власного дому. Його 37-річна дружина загинула, а 10-річного сина з опіковими травмами госпіталізували до медзакладу.«росія знищила долю ще однієї української сім’ї… Сумуємо всією великою родиною ДСНС», - йдеться у повідомленні.